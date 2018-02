Billeder: Skrev roman færdig i Vallø Slots dragende omgivelser

Her i den allernordligste del af Stevns Kommune har Anne-Marie Vedsø Olesen boet sammen med sin kæreste, Jakob Levinsen, i en 176 kvadratmeter stor lejlighed siden april sidste år. Og her er de begge to faldet til, selvom hun i høj grad tvivlede på, at hun kunne »leve« andre steder end i storbymetropoler såsom Boston, Bruxelles, hvor hun hidtil har boet i to gange otte år af sit 55-årige liv - ligesom hun har boet i centrum af København de seneste mange år.