Billeder: Sig det med et badge

Stevns - 22. februar 2018 kl. 13:35 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store Heddinge: Maria Friis Hoffmann deltog, da Stevns Bibliotekerne havde inviteret til nok et vinterferie-arrangement på biblioteket i Store Heddinge. Den ni-årige pige brugte sin kreative åre sammen med cirka 35 andre børn i de to timer onsdag eftermiddag, hvor det var muligt på bibliotekets regning at fremstille sine egne badges med budskaber eller skønne motiver.

Maria lavede lidt af begge dele, og hun havde taget resten af sin familie med, så både mor og far deltog også i vinterferie-arrangementet. Hendes far sad dog inde i lokalet ved siden af og læste avis, men mon ikke han lagde avisen fra sig for en stund, da Maria gik ind og forærede ham ét af de badges, hun netop havde fremstillet på bibliotekets nyindkøbte trykmaskine.

På badgen stod der: »Jeg elsker dig far«.

Så er ethvert faderhjerte solgt - og dagen reddet.

- Jeg synes, det er rigtigt sjovt, og det er dejligt mor og far er med. Det er rigtigt hyggeligt, sagde Maria til DAGBLADET, da avisen kiggede forbi på biblioteket, mens børnene var i fuld gang med at berige sig selv og deres omgivelser med badge og køleskabsmagneter.

Maria havde også fremstillet et badge til sin mor, på dette badge stod der: »Fordi jeg siger det, og ikke har noget bedre argument«.

Det var kun fantasien, der satte grænser for, hvad der kunne skabes af motiver og budskaber.

Tilfældige forbipasserende har nok undret sig over, at flere af børnene sad og klippede i bibliotekets bøger og magasiner. Men det var helt ok, forsikrede Jane Andersen fra Store Heddinge Bibliotek avisen om.

- Vi har netop ryddet op i alle vores bøger og magasiner, så ud over, at der var nogen, der kunne bruges til at klippe i, så har vi sat en hel del til salg, som vi sælger i den her uge, lød hendes forklaring.

Også Anja på seks år havde taget sine forældre med, og hun holdt børnebibliotekar Ziska Lørup beskæftiget, da den lille pige ikke helt havde kræfter nok til at trykke badge-værktøjet i bund, når de forskellige dele skulle samles.

- Det er gået over al forventning. Jeg havde ikke regnet med, at der ville komme så mange. Det er første gang, vi prøver at lave badge med bibliotekets nyindkøbte værktøjer, og det ser jo ud til, at det er noget vi godt kan gentage, sagde børnebibliotekaren, der i fællesskab med Jane Andersen vurderede, at der mellem klokken 13 og 15 havde været i omegnen af 35 børn og voksne, som alle havde fået skabt sig et eller flere unikke badges.

For at skabe den helt rette familie-hygge-stemning havde biblioteket også sørget for, at der stod flere skåle med popcorn rundt omkring på bordet. Ingen tvivl om, at der denne dag blev skabt gode, fælles oplevelser både for børn, bibliotekarer og forældre.