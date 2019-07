Se billedserie Morten Jul fra Interplan A/S bliver taget godt imod, når han møder op ved de boliger hans selskab netop er i gang med at færdiggøre på den gamle Caravan-grund i Strøby Egede. Foto: Erik Nielsen

Billeder: Se og hør om entreprenørens grønne kile for godt naboskab

Stevns - 10. juli 2019

Den gamle caravangrund i Strøby Egede var igennem en årrække genstand for naboprotester, da det gik op for ejerne af boligerne lige op til grunden, at der skulle bygges boliger i højden med mulighed for tag-terrasser. Nu står byggeriet færdigt, og ejeren viser glad resultatet frem. Avisen møder direktør Morten Jul fra Interplan i den grønne kile, som han har lavet som et fællesareal mellem bygningerne, der gerne skulle sikre det gode naboskab.

Morten Jul er opvokset i Strøby Egede og har gået på Strøbyskolen som barn. Han bor i dag i Solrød, men vi mødes på Stevns i netop den grønne kile, som udgør separeringen mellem ejerboligerne på Strandlunden, og de nybyggede udlejningslejligheder i det såkaldte Vallø Strandpark IV i Strøby Egede.

Interplan startede med at købe Vallø Strand længere nede ad Stevnsvej tilbage i 2014 for 21 millioner kroner af Stevns Kommune. For et par år siden købte Interplan grunden til Vallø Strandpark III på den anden side af Stevnsvejen af OLC Ejendomme. På den side af vejen ligger Domeas del af Vallø Strandpark også.

- Vi byggede 16 lejligheder til udleje, og der opbyggede sig ret hurtigt en venteliste til lejlighederne. I øjeblikket er der en venteliste på 200. Og det overraskede os rigtigt meget at efterspørgslen var så stor. Men det gjorde, at vi ingen betænkeligheder havde ved at gå i gang med Vallø Strandpark IV, som nu også står færdigt, og hvor vi er ved at runde byggeriet af med ude-arealet, siger den 46-årige stevnsbo, der nu bor ved Solrød Strand.

Vallø Strandpark IV ligger på det, der er kendt som Caravangrunden mellem Rema 100 og Strandlunden. Det er 21 rækkehuse i to plan til udlejning. Fem boliger er på 100 kvadratmeter og 16 dem på 120 kvadratmeter.

- Rækkehusene var allerede udlejet, inden byggeriet stod færdigt, og der er allerede en venteliste på over 60, forklarer Morten Jul og peger på, at de flere af dem, der lejer sig ind bor i Strøby Egede i forvejen:

- Mange sælger deres boliger og får friværdien realiseret, regner jeg med. Men vi rammer også bredt rent aldersmæssigt.

Det bekræftes ret hurtigt, da et par piger, som bor i det nye byggeri kommer forbi med deres lille, nysgerrige hund, som også gerne vil være med under interviewet.

Rækkehusene er bygget på et grundlag, så de med tiden kan laves om til ejerboliger.

- Men det har vi ingen planer om. Vi har bygget det til at leje ud, siger Morten Jul.

De fleste kan nok huske, at byggeriet på caravan-grunden var genstand for stor offentlig debat, da Henrik Lind og OLC Ejendomme endnu ejede grunden, og der skulle udarbejdes en lokalplan i forbindelse med et byggeprojekt. Da det gik op for ejerne af ejerboligerne på Strandlunden lige op til grunden, at der kunne bygges boliger i op til tre etager med mulighed for tag-terrasser brød protesterne løs.

Nu står byggeriet færdigt, og ejeren viser glad resultatet frem.

Det er i to etager og uden tag-terrasser.

- Og som du kan se ved selvsyn, så giver højden på byggeriet ikke skyggegener for bolgerne over for. Så har vi også forsøgt at lave en sammenhængskraft med en grøn kile, der er lagt ud som et fællesareal, som alle kan bruge og samtidig danner det en 10 meter »respektlinje« over mod genboerne, siger Morten Jul.

Han fremhæver, at den grønne kile er der brugt mange penge på at få til at blive attraktiv. Der er tænkt meget over detaljerne for at få det til at være et indbydende sted af samles, så det reelt også vil blive brugt.

Her kommer bænke og grønne bede der er oplyst, så de også kan se fra vejen, når det er mørkt.

Morten Jul er som stedkendt glad for at være med til at udvikle Strøby Egede. Han tænker med glæde tilbage på sin skoletid på Strøbyskolen og fritiden, der for en stor dels vedkommende foregik i fodboldklubben AIK 65.

Han blev matematisk student i 1992, og begyndte på HA i Nykøbing Falster og læste til civiløkonom. Først derefter gennemførte han en tømreruddannelse i Vedskølle, og startede egen tømrervirksomhed i 1997.

Morten Jul byggede et feriehusprojekt i Tyrkiet sammen med revisor Anders Hove Vestergaard, og det startede deres samarbejde omkring Interplan, som de ejer sammen.