Billeder: Sådan ser årets julemærke ud

Stevns - 28. oktober 2019 kl. 16:49 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Julemærket i år 2019 er på ny tegnet af illustrator Per O. Jørgensen fra Stevns, der blandt mange andre ting har stået for illustrationer til de danske versioner af Harry Potter-bøgerne. Han løftede sammen med H.K.H Kronprinsesse Mary sløret for årets julemærke. Det skete mandag formiddag klokken 11 på Københavns Rådhus ved en seance på Københavns Rådhus, hvor mange gæster var mødt op for at kaste stjernestøv og opmærksomhed på, at nu er salget af årets julemærker startet.

Deriblandt også Stig Rossen, der selv har tilbragt noget af sin barndom på et Julemærkehjem. Han gav to optrædener med julesange i forbindelse med lanceringen.

- Nogle vil måske tro, at jeg blev sendt på julemærkehjem på grund af overvægt. Det var faktisk lige det modsatte, der gjorde sig gældende. Det var på grund af underernæring. Og som I kan se i dag, missionen lykkedes, og jeg har ikke haft problemer med det siden, som den veloplagte og trinde sanger formulerede det, inden han sammen med et kor af elever fra julemærkehjemmet i Hobro sang Dejlig er jorden.

Dansk juletradition Julemærket er en vaskeægte dansk juletradition - og mandag blev julemærke nummer 116 i rækken offentliggjort.

Julemærkets historie er også historien om et helt unikt stykke dansk hjælpearbejde. Alle årene er overskuddet fra salget nemlig gået til at hjælpe børn, der har det svært. Det er sket ved at give dem et ophold på et Julemærkehjem.

- Julemærkehjemmene har i alle årene været et tilbud til børn, der har det svært, og op igennem tiderne har vores hjælpearbejdet ændret sig med samfundets behov. I begyndelsen var det underernærede børn fra københavnske baggårde, der fik hjælp hos os, og i dag det børn, der har et lavt selvværd, er socialt isolerede og ofte har været udsat for mobning. Det får de hjælp til at ændre hos os - og det virker, forklarede Søren Ravn Jensen Direktør, der er direktør i Julemærkefonden Søren Ravn ved lanceringen.

Fem julemærkehjem Der er i dag fem Julemærkehjem rundt om i Danmark, og hvert år får lige knap 1.000 børn glæde af et ophold. Før de starter svarer kun 36 procent af børnene, at de tror på sig selv.

Et år efter deres ophold er tallet steget til hele 73 procent. Det betyder, at børnenes gode resultater fastholdes.

Forklaringen på børnenes flotte udvikling skal blandt andet findes i fælle-skabet mellem børnene og i Julemærkehjemmenes faglige arbejde, der sikrer, at der bygges bro mellem opholdet og barnets hverdag derhjemme.

- På Julemærkehjemmene er kerneopgaven at sikre, at ingen børn står uden for fællesskabt. For os er fællesskabet nemlig udgangspunktet for trivsel, læring og udvikling. Derudover har vi også stort fokus på at skabe et samarbejde til hjælp for barnet, mellem barnets familie, skole og kommune både før, under og efter opholdet. Det er afgørende for, at børnenes udvikling fortsætter, når de kommer hjem, lød det fra Søren Ravn Jensen.