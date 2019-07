Se billedserie - Vi ønskede os et besøgscenter i verdensklasse, og det projekt, vi har valgt, lever op til forventningerne, siger Per Røner, der er formand for Fonden Stevns Klint Besøgscenter. Grafik: Praksis Arkitekter

Billeder: Sådan kommer det nye besøgscenter for verdensarven Stevns Klint til at se ud

Stevns - 08. juli 2019 kl. 13:00 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden december har Fonden Stevns Klint Besøgscenter afviklet en arkitektkonkurrence for at finde frem til, hvem der skal tegne det kommende besøgscenter for Stevns Klint Verdensarv.

Nu er vinderen fundet! Og det var et enigt bedømmeslesudvalg, der mandag klokken 12.15 kunne fremlægge det vindende forslag.

Den vindende tegnestue er Praksis Arkitekter, som vinder med et projekt, der både leverer den arkitektoniske klasse og praktiske funktion, et besøgscenter skal leve op til.

- Vi ønskede os et besøgscenter i verdensklasse, og det projekt, vi har valgt, lever op til forventningerne, siger Per Røner, der er formand for Fonden Stevns Klint Besøgscenter, og han understreger samtidig, at alle arkitektkonkurrencens fire forslag havde et meget højt niveau:

- Placeringen af besøgscentret i kalkbruddet skaber en naturlig adgang til havet og landskabet. Og med stelen oven for bruddet som nedgang til besøgscentret giver vi de besøgende en unik rejse »ned gennem klintens lag«. Det er en original tanke, jeg glæder mig til at se udført i praksis.

Bedømmelsesudvalget består ud over formanden af Henrik Tvarnø (direktør for A.P. Møller Fonden), Christine Wiberg-Lyng (fondsdirektør for Aage og Johanne Louis Hansens Fond), Anette Mortensen (borgmester, Stevns Kommune), Niels Friis (arkitekt, A.P. Møller Fonden), Rikke Juul Gram (fagdommer: kreativ direktør hos Schønherr), Søren Daugbjerg (fagdommer: tidligere partner i Wilhelm Lauritzen Arkitekter samt Mette Baarup (fagdommer: partner i Arkitema).

Uden for besøgscentret kommer der til at gå en sti, som løber mellem »Unesco-væggen« med alle lagene i klinten samt kystlinjen, hvor klinten toner frem.

Arkitektonisk fremstår centret med en klar reference til bruddets materialitet, idet kalksten anvendes som facademateriale.

Stevns Klint blev optaget som Unesco Verdensarv i 2014, fordi det er det bedste sted i verden at se sporene fra den asteroide, der for 66 millioner år siden var medvirkende til at mere end 50 procent af alt liv på Jorden uddøde - deriblandt dinosaurerne.

Boesdal Kalkbrud har været aktivt kalkbrud indtil 1978. I kalkbruddet står stadig Pyramiden, som blev brugt til opbevaring af knust kalk, en mindre tørrelade samt resterne af to skaktovne.

Med hensyn til Pyramiden er det endnu et ubesvaret spørgsmål, hvad der skal ske med den i forbindelse med, at der er fundet asbestfibre i jordprøver både inde og lige uden for pyramiden.