Der var fart over feltet, da Roklubben Stevns og Dansk Forening for Rossport afviklede træningslejr og konkurrencer i »beach sprint«, der er en ny disciplin inden for rosporten. Der var juel, latter og flere knækkede årer i løbet af dagen. Foto: Leif Thygesen, Roinfo.dk

Billeder: Roere fra hele landet samlet i Rødvig til »beach sprint«

Sol, strand, coastal-robåde samt masser af jubel og latter fra aktive unge mennesker. Det var hovedingredienserne, da 23 unge fra hele landet lørdag dukkede op ved Roklubben Stevns for at lære noget om en helt ny disciplin, som Dansk Forening for Rosport har på programmet. Beach sprint, bliver disciplinen kaldt, og den går i al sin enkelhed ud på, at de konkurrerende mandskaber starter fra en start- og mållinje på stranden med at løbe ud til deres robåde. Herefter skal båden entres og den udmålte distance på vandet gennemføres, inden mandskabet på ny skal løbe ind over stranden og trykke på en stor buzzer-knap, som herefter registrerer sluttiden.