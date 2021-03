Billeder: Revyhold samlet på Klinten med nyt koncept i ærmet

Se billedserie Fra venstre er det Peter Andersen, Mette Ladekarl, Kim Brandt og sidst men ikke mindst Kirsten Siggaard, der udgør dette års skuespillerhold i Rødvig Revyen Revyperler, som finder sted i et telt ved Konference og Hotel Klinten fra 24. juni til 31. juli i år. Søndag var de alle samlet på stedet, hvor det hele skal foregå. Foto: Erik Nielsen

Stevns - 29. marts 2021 kl. 14:54 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Instruktørparret Nikolaj Tarp og Claus Reenberg var sammen med skuespillerholdet samlet på Konference og Hotel Klinten søndag, hvor de første fælles brikker til årets sommerrevy samme sted blev lagt. Til forskel fra tidligere bliver der satset på nyskrevne numre og et meget musikalsk udtryk i stedet for gamle numre, som bliver støvet af.

Kirsten Siggaard, Peter Andersen, Mette Ladekarl og Kim Brandt er skuespillerholdet, som skal opføre revy på Konference og Hotel Klinten i juni og juli. Sammen med instruktørparret Nikolaj Tarp og Claus Reenberg var de for første gang samlet i Rødvig for at spore sig ind på hinanden, og hvad Rødvig Revyen Revyperler i år skal handle om.

- Jeg har aldrig været her i Rødvig før. Det er første gang, at jeg er her i dag, lød det fra sangeren og entertaineren Kirsten Siggaard, da avisen dukkede op for at markere startskuddet.

Det samme kunne flere af de andre sige, men den tidligere grandprix-vinder Peter Andersen, som kommer fra Næstved, kunne dog berette, at han har været i Rødvig mange gange, og han elsker at komme her.

Det får han så lejlighed til flere gange i løbet af sommeren, når der spille revy på Klinten fra premieredagen torsdag 24. juni til udgangen af juli måned.

Nyt koncept

Og det bliver i år en noget anderledes revy i forhold til de tidligere opsætninger fra Rødvig Revyen Revyperler kunne de to instruktører afsløre over for DAGBLADET, da de gæstede revybyen for første gang søndag. I første omgang var det kun Nikolaj Tarp, der blev introduceret som instruktør på revyen, men siden i vinter er der kommet et navn mere på instruktørsiden. Han hedder Claus Reenberg.

- Vi er en sammentømret duo, som har lavet en hel del projekter sammen. Vi taler ligesom samme sprog, men bidrager med noget forskelligt, forklarede Nikolaj Tarp over for avisen.

De to instruktører kunne også løfte sløret for, at Rødvig Revyen Revyperler til forskel fra tidligere i dette års opsætning hovedsageligt vil satse på nyskrevne numre og et meget musikalsk udtryk.

Det er meget forskelligt fra det oprindelige koncept i Revyperler, hvor der siden starten i 2009 har været støvet gamle revyklassikere af for at opføre dem i en nutidig kontekst.

- Nu har der været lukket ned med corona, som betød at Rødvig Revyen blev aflyst sidste år. Så efter sådan en pause tænker vi, at det er tid til en frisk start og nytænkning, lød det søndag eftermiddag samstemmende fra instruktørparret.

Skuespillere glæder sig

- Det er ultrahyggeligt her i Rødvig. Det kan jeg mærke, selvom jeg aldrig har været her før. Hvor er her bare smukt og stemningsfuldt, lød det forventningsfuldt fra Kirsten Siggaard, der ligesom én af de andre skuespillere på holdet, Peter Andersen kickstartede karrieren med melodigrandprix, som katalysator.

Masser af sang og musik

Mette Ladekarl er uddannet fra Det Danske Musical Akademi i 2006. Hun debuterede sidste år som revyskuespiller i Menstrup Revyen.

- Det var også her, at jeg mødte Jeanette og Michael (revydirektørparret), og jeg var ikke i tvivl, da Jeanette (Larsen, red.) ringede og spurgte om jeg ville være med i Rødvig, kunne Mette Ladekarl berette over for avisen.

Til forskel har Kim Brandt stor erfaring fra revyer landet over og de skrå brædder i øvrigt. Han har revyerfaring fra revysteder som Rottefælden i Svendborg og Ganløserevyen. Han har også har deltaget i John Mogensen Cabaret'en, My Fair Lady og Sommer i Tyrol.

Der er lagt op til en sommer med masser af revy, sang og musik, hvis man gæster Rødvig Revyen Revyperler.