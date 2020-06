Se billedserie Anny Borch Jensen er formand for Lejerbo Stevns. Hun var en glad formand torsdag aften. Prviatfoto

Billeder: Rejsegilde for 32 nye boliger i Store Heddinge

Stevns - 28. juni 2020 kl. 05:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har ikke kunnet invitere ret mange gæster, det er derfor i ikke ser borgmesteren eller andre fra rådhuset, og der er heller ingen repræsentanter fra pressen, selv om det er vigtigt - gennem pressen at vise omverdenen, at byggeriet er godt på vej, men jeg skriver selv noget til aviserne, og Johnny fra bestyrelsen tager nogle billeder, sådan sagde formand Anny Borch Jensen, da Lejerbo torsdag hold rejsegilde over 32 nye boliger i udkanten af Store Heddinge.

Hun bød derefter velkommen til alle håndværkere, entreprenører, underentreprenører, rådgivere, arkitekter, byggeudvalget samt de få gæster, der var derudover.

- På grund af corona-situationen, er dette rejsegilde lidt anderledes, end vi ellers ville have valgt, vi er lidt færre og vi skal huske at holde afstand, det er vigtigts, sagde formanden og henviste derefter til at det var stort for hende, som formand for Lejerbo Stevns, og se at byggeriet nu er nået så langt, som det er.

- Vi er godt på vej med 32 nye boliger i Store Heddinge. Det var også ved at være sidste chance for at nå rejsegildet, inden alle husene har fået tag på.

I Lejerbo har de en lang venteliste, og mange går spændt og venter om det bliver dem, der får en af de her 32 boliger.

Men ventelisten er også så lang, så der er en hel del flere der bliver skuffede end de 32, der så får mulighed for at bo i de nye boliger.

- I bestyrelsen tænker vi videre med muligheder for at bygge flere boliger, og vi vil holde kontakt med Stevns Kommune, om hvornår det kan blive muligt. Så der også bliver boliger til de øvrige på ventelisten, sagde formanden.

Lejerbos Stevns organisationen er en lille organisation med i dag 109 boliger, som nu bliver til 141. Der bliver en husleje på knap 6.000 kroner for to værelser, knap 8.000 for tre værelser og cirka 9.800 kroner for de boliger med fire værelser.

Entreprenør Martin Pedersen fra Brdr. Pedersen A/S takkede på egne og Steffens vegne for alle takkerne, og for samarbejdet både med bygherre og rådgiver, der har været stor lydhørhed, der lyttes og tages stilling til ideer og forslag.

Rejsegildet kunne derefter fortsætte ved pølsevognen, og i den stærke sol, blev der drukket mange sodavand.