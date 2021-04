Billeder: Redningsaktion af to vandrere på stejl klint

To vandrere på trampestien ved Stevns Klint blev i går hovedpersoner i en storstilet redningsaktion, da de bevægede sig ned på et plateau otte-ti meter under klinten. Her blev de fanget, da de hverken turde at bevæge sig op eller ned, og klokken 16.02 fik politi samt Brand og Redning Stevns derfor et alarmopkald, at to personer var i fare under klinten.