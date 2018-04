Se billedserie Det er et trist syn, der møder de forbipasserende på Skørpingevej ud for nummer 58. Foto: Erik Nielsen

Billeder: Politiet undersøger brandtomt efter brand

Stevns - 11. april 2018 kl. 12:40 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag morgen slog personalet på produktionsvirksomheden Azelis Denmark alarm, efter de ifølge Midt og Vestsjællands Politi havde opdaget en mindre brand i produktionsrummet.

Indledningsvist var der sket en mindre eksplosion, hvorefter en mindre brand, som personalet selv kunne slukke, var opstået, oplyser politiet således onsdag formiddag. Og i dag sender de et hold teknikere ud for at undersøge, hvad det egentlig var der førte til den store brand tirsdag 10. april.

En dampgenerator havde fået skader efter formentlig et overtryk, som var opstået af ukendte årsager, lyder det.

Derfor blev Arbejdstilsynet rekvireret tirsdag morgen for nærmere undersøgelse af brandstedet sammen med politiet i et forsøg på at finde årsagen til eksplosionen og den efterfølgende mindre brand, som opstod i morgenstunden.

Personale fra Stevns Kommunes miljøafdeling var også tilkaldt til stedet til vurdering af, om der var fare for spildevandet i området. Efter et tilsyn forlod Østsjællands Beredskab stedet, men blev klokken 10.40 kaldt retur til virksomheden, hvis tag nu brændte med kraftig røgudvikling til følge.

Brandvæsenet kom hurtigt retur, men vurderede, at branden i tagkonstruktionen nu var så kraftig, at produktionsbygningen ikke stod til at redde. Den kontrollerede nedbrænding medførte tilkald af brandvæsner fra flere andre brandstationer samt assistance fra Beredskabsstyrelsen.

Branden og den kraftige røgudvikling medførte, at Skørpingevej blev afspærret i flere timer tisdag. Og af miljømæssige årsager besluttede Stevns Kommune at spærre for spildevandsudledningen i en rimelig stor radius ud fra området, således at en slamsuger samlede spildevand fra virksomheden op.

Kloaksystemet blev dog åbnet igen i løbet af tirsdag aften.

Brandvæsnet var færdige med brandslukningen klokkencirka 19, men har i nattens løb holdt brandvagt på stedet, ligesom brandstedet har været under bevogtning af hjemmeværns-mandskab, indtil politiet i løbet af onsdag skal kigge nærmere på brandstedet for at finde årsagen til at det gik som det gik.

Ingen kom til skade ved branden, og privat beboelse ved virksomheden blev også reddet i forbindelse med slukningsindsatsen.

