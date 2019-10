Se billedserie Årets illustrator, Per O. Jørgensen, taler sammen med Anne Glad, der er næsstformand i Julemærkefonden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Billeder: Per O's dag på de bonede gulve

Stevns - 29. oktober 2019 kl. 14:28 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I bund og grund drejer det sig om at give nogle udfordrede børn en tro på livet og fremtiden. Julemærkerne er en 116 år gammel institution, som med salg af Stevns-kunstneren Per O. Jørgensens fantasifulde streg kan blive ved med at yde hjælp til at drive landets fem julemærkjehjem. Mandag blev illustratorens julemærke afsløret med royal hjælp og masser af stjernestøv.

Julemærket i år 2019 er på ny tegnet af illustrator Per O. Jørgensen fra Stevns, der blandt mange andre ting har stået for illustrationer til de danske versioner af Harry Potter-bøgerne.

Julemærket er en vaskeægte dansk juletradition - og mandag blev julemærke nummer 116 i rækken offentliggjort.

- Per O. Jørgensen gjorde det så godt, da han lavede mærket i 2016, at vi godt ville give ham muligheden igen. Og det er der kommet noget rigtigt godt ud af igen i år, som vi skal se nu, sagde formand for Julemærkefonden, Hans Erik Lindkvist, da han introducerede kronprinsesse Mary og kunstneren for at komme op på scenen og afsløre julemærket årgang 2019.

Det er også nogle virkelighedsnære figurer Per O. Jørgensen har skabt i sin fortælling og scene på dette års julemærke, lod han forsamlingen vide.

- Nisser, de er meget skeptiske over for mennesker. Det har de altid været, og det er også derfor, at de ikke ses. I kraft af, at deres naturlige habitat er under forandring og trues af mennesket, er deres skepsis forvandlet til bekymring. Så én gang om året drager de bort for at finde steder, hvor mennesket viser sig fra sin allerbedste side. Det gør de for at blive opmuntret og få håb. Og nogle af deres foretrukne steder, det er julemærkehjemmene, forklarede kunstneren fra Stevns forsamlingen.

