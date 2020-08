Se billedserie Der var stort rykind søndagen igennem på Gjorslev og gang i gadehandelen i Bredgade. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Overvældende interesse for at besøge Gjorslev Slot Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Overvældende interesse for at besøge Gjorslev Slot

Stevns - 17. august 2020 kl. 12:53 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da den nye godsforvalter på Gjorslev tiltrådte i foråret, erklærede han i et interview i DAGBLADET, at det var hans intention at åbne det gamle middelalderslot mere for offentligheden. Søndag blev visionen ført ud i livet, da Gjorslev for første gang deltog i det landsdækkende arrangement: Herregårdenes Dag.

Noget tyder på, at Carsten L. Jakobsen - som godsforvalteren hedder - har ramt et udækket behov. I løbet af de syv timer, som åbent hus-dagen varede, strømmede ikke færre end 1200 besøgende til Gjorslev. Der var betydeligt flere biler, end der var plads til at parkere ved slottet, så en del af de besøgende blev opfordret til at køre videre til stranden i det gode vejr og komme tilbage senere på dagen.

- Den store interesse betød også, at vi ikke kunne have alle med på rundvisningerne. På grund af corona-restriktionerne havde vi sat et loft på 40 personer pr. rundvisning, så der var kun knap 300, der kom ind på slottet, hvor Jesper Jørgensen viste rundt, siger Carsten L. Jakobsen.

I stedet kunne gæsterne gå en tur ned ad Bredgade, som vejen fra porten op til slottet kaldes. Her var der opstillet knap 20 boder med salg af lokale fødevarer foruden kaffe og te, ligesom der var udstilling af keramik og anden kunst.

I slotsparken kunne børn og voksne hygge sig med bueskydning, kongespil og andre gamle danske lege.

- Det har været en dejlig dag med en god stemning. Vi er helt sikkert med igen næste år, når der skal være Herregårdenes Dag. Men interessen for at se slottet fortæller os, at vi nok ikke skal vente et helt år med at lave det næste åbent hus-arrangement, siger godsforvalteren.

Han tilføjer, at der i øjeblikket ikke er kapacitet til at holde slottet åbent med fast åbningstid. I stedet vil Gjorslev satse på flere events, hvor offentligheden kan få adgang.

Næste chance er allerede søndag 30. august, hvor Gjorslev lægger slot til et kombi-arrangement, der omfatter både en rundvisning, en middag på Traktørstedet Bøgeskoven samt teaterforestillingen: Fra Skjern til Varnæs, hvor publikum får lov at leve sig ind i det kendte univers fra Matador-serien med både sange og anekdoter styret af skuespiller Nicolaj Cornelius.

- Der er stadig billetter at få, men det er en god ide ikke at vente for længe, hvis man vil, siger Carsten L. Jakobsen.