Den nye godsejer bød over 200 gamle elever og ansatte velkommen, da han havde inviteret dem til elevkomsammen på godset. Jens Edward Tesdorpf overtog godset for halvandet år siden. Lidt over halvt år senere døde hans far i august sidste år. På Gjorslev har man altid lagt vægt på at uddanne mange landmænd - og det holder den nye godsejer fast i også kommer til at ske med ham for bordenden. Foto: Erik Nielsen

Billeder: Over 200 gamle elever besøgte Gjorslev Gods

Den afdøde godsejer Peter Henrik Tesdorpf så helst, at Gjorslev var et elevsted, mens mange af de store landbrug har efterhånden valgt elever fra. Det koster at lære fra sig. Der bliver lavet fejl, og man skal bruge tid på det. Men det er tid og penge man på Gjorslev mener er godt givet ud. Og den holdning er også gået i arv til Jens Edward Tesdorpf, der overtog godset efter sin far for halvandet år siden.

- Jeg er rigtig glad for at se, at der er kommet så mange. Og jeg er særligt glad for, at der er kommet folk i så forskellige aldersgrupper, og at mange af jer har taget jeres familier med. Vi holder denne dag, fordi vi længe havde talt om at lave et sådant arrangement. Og det skyldes, at vi her på Gjorslev lægger en stor værdi i at være med til at uddanne fremtidens landmænd, sagde Jens Edward Tesdorpf, da han bød de over 200 fremmødte velkommen fra trappen op til slottet i borggården: