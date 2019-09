Billeder: Nyt skolebibliotek indviet

- Vi har ikke haft et fungerende bibliotek siden 2014, hvor det blev inddraget til forberedelses-område for lærerne. Biblioteket genindfører vi nu ved at indrette afdelingen: Pilen som pædagogisk læringsrum og samtidig koble fire faglige værksteder på. Det bliver en helt anden form for læringsrum, hvor man kan praktisere flere forskellige fag, hvor både lærere, vejledere og ledelse er med. Det er en ny måde at tænke på, og vi kan søge penge i nogle fonde til det her, siger Flemming Bødker Schaaf, der har fået muligheden for at tænke i nye baner, da skolen har fået færre elever og er gået fra tre til to et halvt spor.