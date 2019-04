Billeder: Ny skyline ved kendt turistattraktion

Se billedserie Fældningen af det cirka 100 år gamle kastanjetræ i Højeruplund samt styning af de foranstående lindetræer har givet området en helt anden karakter. Foto: Erik Nielsen.

Stevns - 02. april 2019 kl. 13:02 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et over 100 år gammelt kastanjetræ ved kirkeruinen i Højeruplund er blevet fældet, da Selskabet Højeruplund - i forbindelse med renovering af hele det fredede område - har været bange for, at rødderne fra træet vil vælte kirkemuren.

Derudover er lindetræerne foran kirkemuren blevet stynet, og det giver alt i alt en noget anderledes skyline, når man kigger ud over Stevns Klint.

I slutningen af sidste uge gik alarmklokken således hos Danmarks Naturfredningsforening på Stevns, da formand Michael Løvendal Kruse fik en melding om, at det cirka 100 år gammelt kastanjetræ ved kirkeruinen skulle fældes.

- Det var en rigtig dårlig idé, der ikke er opbakning til i lokalsamfundet, lyder det fra Michael Kruse, der ud over at være lokalformand for DN også har bopæl i Højerup.

Han henviser desuden til en flagermusundersøgelse, som viser, at der er hele 13 arter af det fredede dyr på Stevns, heriblandt den bredørede flagermus, der er en af landets mest sjældne og mindst udbredte flagermus.

- Undersøgelserne tyder på, at der kunne bo flagermus i netop det træ, lyder det fra DN-formanden.

Selskabet Højeruplund forholder sig kun til, at arkitekten, som er sat på i forbindelse med en større renovering af kirkeruinen direkte har anbefalet fældningen af kastanjetræet, hvis kirkemuren skal bevares. Træet ødelægger kirkemuren og har rykket den en halv til en hel meter - desuden mener man, at træet var udtjent.

- Det er en del af hele renoveringsprojektet, hvor nordmuren også skal rejses igen. Det er vi forpligtiget til, da det er fredet område. Planerne om træfældningen blev beskrevet på vores generalforsamling, hvor der var opbakning til det. Så det burde ikke komme bag på nogen, at vi havde planer om at fælde netop det træ, siger Jens Carl Jørgensen, der er formand for Selskabet Højeruplund, til DAGBLADET.

Stevns Kommunes afdeling for natur- og miljø var på DN Stevns opfordring også til stede ved fældningen for at undersøge om det gamle kastanjetræ var hjemsted for fredede flagermus. Kommunen fandt det derfor ikke nødvendigt at forhindre fældning af træet.

Også set i lyset af, at der lidt længere væk står et tilsvarende træ, hvor flagermusene slå sig ned.

- Kommunen var ikke klar over, at træet skulle fældes. Det var først, da jeg gjorde dem opmærksom på det, så jeg mener ikke, at Selskabet Højeruplund har gjort deres hjemmearbejde ordenligt i denne sag, og det har jeg noteret mig i »min lille sorte bog«, lyder det fra Michael Løvendal Kruse, der dog ud over dette ikke vil gøre yderligere ved sagen.

De to lindetræer ude foran kirkemuren er øvrigt også blevet stynet, så skylinen ud over kirkeruinen vil tage sig noget anderledes ud, når forårs- og sommergæsterne snart begynder at komme til Højeruplund i stort tal.

Naturfredningsformand Michael Kruse ser denne begivenhed som et eksempel på at æstetik er svært, da træer og kirke var en helhed, og dels afslører det en nødvendighed for klare retningslinjer.