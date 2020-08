Jonas Skanning har selv trukket i malertøjet. Han står selv for en stor del af malerarbejdet, så har han kunnet udnytte al den tid, der blev til overs i forbindelse med nedlukningen på grund af corona. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Billeder: Ny satellit til populær kro tager form

Overnatningskapaciteten på Stevns og specielt i og omkring Rødvig er alt for lille. Både turister og erhvervsfolk har brug for en seng at sove i, når de er på disse kanter - og nu gør Rødvig Kro- og Badehotel på ny noget ved det.

Indehaverne af Rødvig Kro og Badehotel er i fuld gang med at indrette det gamle kommunekontor i Rødvig til et nyt overnatningssted med 12 dobbeltværelser og flere fællesfaciliteter.

