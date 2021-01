Det er lige her, hvor biolog Søren Møller Starcke står, at det nye besøgscenter for Verdensarv Stevns Klint skal ligge. Det bliver gravet ind i skråningen, og i den proces vil et kalkoverdrev blive ødelagt. Derfor anlægger Stevns Kommune nu et fire gange så stort areal med erstatningsnatur lige i nærheden.

Billeder: Naturen kalder på erstatning - og får det

Snart går gravemaskinerne i jorden for at et stort besøgscenter for Verdensarv Stevns Klint kan bygges ind i skråningen i det nedlagt kalkbrud i Boesdal på Stevns. Det vil ødelægge et såkaldt kalkoverdrev med særegen bevoksning. Derfor er Stevns Kommune allerede nu gået i gang med at etablere tilsvarende erstatningsnatur i nærområdet. Men hvordan gør man egentlig det - og hvorfor?

Det nedlagte kalkbrud i Boesdal ligger ved den sydligste del af Stevns Klint. Siden maskinerne ophørte med at bryde kalk i 1978, har området udviklet sig til et stort, eftertragtet naturområde. Her i dette kalkland skal det kommende besøgscenter for Verdensarven Stevns Klint ligge.