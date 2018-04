Se billedserie Indtil videre står Thomas Priiskorn ene mand for hele produktionen af mjød. Håbet er, at der med tiden kan blive flere om arbejdet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Billeder: Mjød er det nye sort

Stevns - 22. april 2018 kl. 07:48 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Navnet er Mjødgård, som næsten rimer på Midgård - menneskenes verden i den nordiske mytologi. Forestillingen om, hvordan vores forfædre levede for mange århundreder siden, bygger bl.a. på, at de drak en masse mjød - en drik, som de selv fremstillede af naturens egne produkter.

Tankerne går umiddelbart tilbage til vikingetiden, og så langt stemmer historien om det nye mikrobryggeri i Varpelev. For manden bag det hele - Thomas Priiskorn hedder han - har interesseret sig for vikingerne, lige siden han var teenager. Mens hans kammerater spillede fodbold, søgte han ind i kulturhistorien og var fascineret af ase-troen og fortællingerne om, hvordan danerne levede dengang.

Det førte så vidt, at han blev museumsformidler på Vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse, og det var i den forbindelse, at han begyndte at brygge mjød som hobby. Efterhånden blev han bedre til det, og han fik lyst til at forædle ideen og udbrede kendskabet til mjød.

Egentlig er den 40-årige mjødbrygger uddannet fri- og efterskolelærer, men da han sidste sommer så, at et mikrobryggeri med navnet: Mjødgården på Djursland var til salg, fik han blod på tanden.

- Det endte med, at jeg købte navnet og remedierne, for jeg havde stor lyst til at afprøve, om ideen kunne bære. I disse år er der en voldsomt stigende interesse for originale og lokalt producerede føde- og drikkevarer, og den nordiske bølge er slået igennem. I de større byer findes der barer, hvor det er hipt at drikke mjød - og hele restaurationsbranchen oplever et kæmpeboost omkring specialøl. Så skal mit projekt have en chance, skal jeg satse på kvalitet. Det betyder dyre råvarer og minimum et års produktionstid, siger Thomas Priiskorn.

Fra Djursland til Stevns

Det blev dog ikke på Djursland, at han valgte at brygge mjød. Det stod hurtigt klart for ham, at Mjødgård skulle ligge på Stevns - tæt på hans bopæl ved Karise.

- Jeg er blevet taget flot imod her og har fået vejledning fra Stevns Erhvervsråd. Og så betyder det noget at komme fra et mindre geografisk område, der er bevidst om sin egenart og sine produkter. Derfor er Stevns Fødevarenetværk et godt sted for mig at være med, siger Thomas Priiskorn.

Han har således lejet sig ind hos Stevns Bryghus, så der brygges øl i den ene ende af tappehallen og mjød i den anden. Det er en meget god anledning til at udrydde en tilsyneladende udbredt misforståelse.

- Otte ud af 10 danskere tror, at mjød er højtskummende øl og forbinder det med et lidt stereotypt billede af vikingerne. Men mjød er en hedvin, der holder omkring 15 procent, og som med nuancer er ret sød i smagen. Jeg bruger derfor en del tid på at forklare folk, at mjød har en naturlig sødme bygget op på honning. Men i modsætning til de fleste andre vine er alle produkterne i mjød hentet i den danske natur, siger han.

Netop sammenligningen med vin rammer noget centralt i hans opfattelsen af mjød som kulturbærende nordisk tradition.

- Mjød har i århundreder været en del af den danske kultur, mens vin er kommet til os sydfra. Den nordiske mytologi fremhæver mjød som noget guddommeligt, og efter nogle århundreders dyk ser det ud til, at mjød er på vej tilbage i alle nordiske lande, siger han.

Fem smagsvarianter

Thomas Priiskorn fik i februar et forhåndstilsagn fra Udvikling Stevns om cirka 200.000 kroner i etableringsstøtte. Pengene er ikke kommet til udbetaling endnu, men de skal bruges til at udvikle flere varianter af drikken. I dag har Thomas Priiskorn de første fem klar på flaske, og de venter på at blive lanceret på det rette tidspunkt.

- Der er den helt rene mjød uden smagstilsætning. Så har jeg en lys sommervariant med hyldeblomst, en blomsterlignende knap så sød med mjødurt, en juleudgave med hyben og endelig den mørke med brombær. Målet er 10.000 flasker produceret om året, men så langt når jeg nok ikke her i de første år, siger han.

Butiksprisen for en stor flaske på 75 centiliter er 160 kroner, mens den lille udgave med 35 centiliter sælges for 90 kroner. Thomas Priiskorn har i øjeblik aftale med 45 butikker, men vil meget gerne have flere aftagere. Det er et selvstændigt mål, at alle fødevareforretninger på Stevns skal sælges hans produkter.

- Der findes fem-seks mikrobryggerier i Danmark, som laver mjød. Derudover er der én stor producent på markedet, der laver Dansk Mjød. De har nærmest haft monopol på salget af mjød indtil for fem-ti år siden, og vi andre kan ikke konkurrere på deres priser. Til gengæld påstår vi, at vores produkter har en kvalitetsforskel, der kan smages, siger han.

Social virksomhed

Thomas Priiskorn er bevidst om, at det er en stor opgave at stå for hele produktionen, markedsføringen og salgsarbejdet ene mand. Derfor håber han også, at Mjødgård med tiden kan blive en så god forretning, at det kan være flere ansatte. Det er fremtidsmusik, erkender han.

- Men når jeg kommer tættere på sommeren og har fået nogle flere aftagere, håber jeg at blive godkendt som en socialt ansvarlig virksomhed. Jeg har arbejdet tre år på forskellige botilbud - bl.a. Horisonten i Store Heddinge - og har derigennem opnået erfaring med unge mennesker, der ikke indgår i det almindelige arbejdsmarked, siger mjødbryggeren.