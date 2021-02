Billeder: Medalje til alle elever for at holde corona nede og gejsten oppe

Se billedserie Lærer Susie Nissen hænger en velfortjent medalje over nakken på Emil Lundberg, der i den grad savner sin skole og ikke mindst sine klassekammerater. Emils søster, Tia, ser til. Hun går i ottende og Emil går i sjette klasse på Hotherskolen. Foto: Erik Nielsen

Stevns - 20. februar 2021 kl. 05:54 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Det kan godt være hårdt at holde gejsten oppe, når corona skal holdes nede. På den baggrund blev al undervisningen suspenderet, da alle elever på Hotherskolen fredag gik til vinterferie og fik overrakt medaljer, opmuntrende ord samt lidt godt til ganen.

Fredag fik alle elever på Hotherskolen sig således en rigtig god overraskelse i forhold til den meget anderledes dagligdag de alle sammen gennemgår for tiden. Alle fik udleveret en guldmedalje med påskriften:

»Guld til dig fra Hotherskolen«

På bagsiden kunne hver enkelt læse denne tekst:

»Stjerne-elev i en coronatid. Tak, fordi du hver dag gør dit bedste. Uden dig, intet fællesskab.«

Nogle af de små elever spurgte om de havde vundet guld - og hvorfor.

Svaret var selvfølgelig - ja fordi, du har fortjent det.

Andre sagde »Nøøøj, det er den største medalje, jeg nogensinde har set«.

Der var med andre ord tydelig overraskelse og glæde at spore på skolen på en dag, hvor undervisningen blev suspenderet til fordel for kagemand og guldmedaljer for de klasser, som er fysisk på skolen det vil sige fra nulte til fjerde årgang samt de såkaldte H-Klasser, velkomstklasser samt Dagskolen.

På kagemanden stod: Godt gået. God ferie!

De elever, som ikke har deres daglige gang på skolen blev dog ikke snydt. Således fik alle fra femte til niende årgang besøg i løbet af fredagen af en lærer fra skolen, som sammen med medaljen udleverede en pose med en chokoladebolle, en juice samt en hilsen med ordene: »Godt gået. God ferie. Kærlig hilsen Hotherskolen.«

Den »normale« fjernundervisning var derfor også suspenderet hele dagen.

Initiativet kom udefra Initiativet til den noget anderledes sidste skoledag inden vinterferier kom fra HF Butikken, og medarbejderne fra Hotherskolen er kommet med input til, hvad der skulle stå på medaljen.

- Vi blev meget beæret over tilbuddet fra HF Butikken, som gav skolen en god mulighed for at anerkende vores elever for den særlige indsats de gør i en svær tid. Medaljen kan for vores elever blive et minde om den særlig tid, de har været en del af, lyder det fra Thomas Bläske Vestergaard, der er viceskoleleder.

Jørgen Larsen fra HF Butikken forklarer, at mange af børnenes forældre, bedsteforældre og lærere er kunder hos ham.

- Og man kan godt mærke, at de er ved at være godt trætte af nedlukningen. Så jeg syntes, at der skulle ske et eller andet, at vores børn efterhånden trængte til en opmuntring, siger sponsoren af medaljer og indgravering, der også har indkøbt medaljerne lokalt hos 24sport.dk på Håndværkervej 7 i Hårlev.

- Det gælder jo om at holde sammen og støtte op om det lokale, lyder det fra Jørgen Larsen, som håber, at medaljerne kan være med til at skabe lys i en lidt mørk tid og minde om, at der er lys forude .

Klokken 13.15 mødtes personalet virtuelt og delte historier om gode oplevelser fra dagen, hvorefter de ønskede hinanden god vinterferie. Alle var enige om, at det havde været en rigtig godt dag.