Det krævede kun en begrænset indsats fra brandvæsenet at få bugt med flammerne, da afbrændingen af halm på en høstet mark udviklede sig til en markbrand. Foto: Mathias Øgendal / Presse-fotos.dk

Billeder: Markbrand ved Arnøje blev hurtigt slukket

En sprøjte og en tankvogn fra stationen i Hårlev fik hurtigt bugt med ilden. Vagthavende indsatsleder roser landmanden for et godt forarbejde ved at harve jorden rundt om brandstedet.