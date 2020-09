Billeder: March på flagdagen - og en ny æressten

Se billedserie Den nye æressten for Danmarks udsendte blev lørdag afsløret af borgmester Anette Mortensen.

Stevns - 07. september 2020 kl. 17:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag markerede Hjemmeværnskompagni Stevns sammen med veteran- og soldaterforeninger i samarbejde med Stevns Kommune flagdagen for Danmarks udsendte med to højtideligheder.

Dagen startede med en march gennem et flagsmykket Store Heddinge. I marchen indgik adskillige faner samt veteraner, Hjemmeværnet og Soldaterforeningerne på Stevns anført af Musikhjemmeværnskompagni Roskilde med støtte af Politihjemmeværnskompagni Køge.

Første højtidelighed var ved Stevns Kommune, hvor borgmester Anette Mortensen modtog paraden, og flaget blev hejst. Borgmesteren talte om udsendelse af danskere til de mange forskelligartede opgaver og missioner rundt omkring i verden. Missioner, der ofte er meget vanskelige, meget farlige og skal løses under meget vanskelige forhold. Missioner, som skal hjælpe mennesker, der ikke har de fredelige og trykke rammer, som vi har i Danmark.

Nogle af de udsendte vender hjem med sår på sjælen, andre med sår på kroppen. I sin tale kom borgmesteren også ind på det at være pårørende til udsendte - familien, der sidder hjemme og venter på, at et familiemedlem skal komme hjem. Ligeledes omtalte borgmesteren også tiden efter en udsendelse, som i visse tilfælde være umådeligt svær.

Som afslutning sang alle to vers af I Danmark er jeg født og Danmark nu blunder den lyse nat, smukt spillet af orkesteret.

Æressten afsløret

Anden højtidelighed var ved den nye æressten for Danmarks udsendte, som Stevns Hjemmeværnsforening har rejst efter aftale med Stevns Kommune på kommunal grund ved indkørslen til Hjemmeværnsgården.

Her udtrykte borgmesteren sin glæde over, at der nu var kommet »et længe ønsket sted, hvor vi alle år efter år fortsat kan mødes på flagdagen 5. september - hejse det danske flag, hilse med vore faner og udtrykke den dybe respekt, som alle har for Danmarks udsendte«.

Herefter afslørede borgmesteren stenen og lagde en krans fra Hjemmeværnet sammen med historiker ved Hjemmeværnskompagniet Hans A. Hansen.

Hans A. Hansen takkede Materielgården i Stevns Kommune for det store arbejde, som de havde udført med at rydde grunden til stenen. Ligeledes rettede han en tak til Omya A/S, der har givet stenen som gave, og til Lymans Legat, der har ydet en donation, der har gjort det økonomisk muligt at rejse stenen.

Som afslutning på dagen samledes alle inde på Hjemmeværnsgården, hvor Stevns Kommune var vært ved et traktement.