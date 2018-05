Se billedserie Der var konstant kø ved pølsevognen, mens trioen No Clue spillede. Foto: Erik Nielsen

Billeder: Mange ville fejre havnejubilæum

Stevns - 28. maj 2018 kl. 12:43 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejret var helt på arrangørens side, da Rødvig Fiskerihavn havde sat et festtelt op på haveområdet for at fejre sig selv i anledning af havnene 75 års jubilæum.

Det afspejlede sig i den grad også på antallet af gæster, som havde taget imod tilbuddet om mødte op til det åbne hus - eller telt om man vil. Gratis pølser samt fadøl og sodavand er en god cocktail på en varm dag omkring middagstid. Sådan så det i hvert fald ud foran den bestilte pølsevogn, hvor de to pølseassistenter inde i vognen ikke havde et ledigt minut mellem 12 og 16, hvor der i en lind strøm blev langet ristede pølser med brød samt bøfsandwich over disken.

- Det er jo altid svært at beregne, hvor mange gæster, der vil komme til et åbent hus-arrangement som dette. Vi havde sagt til pølsemanden, at vi forventede alt imellem 50 og 300, så han havde taget pølser med til 300, men det rakte jo slet ikke, så det var godt, at Michal Gustafson fra Café Marina kunne spæde til, så der var pølser nok, lød det fra en tilfreds formand for Rødvig Fiskerihavn, Kristian Olsen, da han over for DAGBLADET gjorde status på søndagens jubilæum.

552 serveringer med pølser og brød blev således langet over disken i benævnte tidsrum, og alle kunne også få lov til at skylle efter med en kølig fadøl eller sodavand. Derudover gik der også en del bøfsandwich.

Efter en kort velkomst fra formanden kunne folk frit hygge sig i og uden for teltet ved de opstillede borde og bænke. Det meste af tiden var alt besat, og så er det jo godt, at Rødvig Fiskerihavn har rigeligt plads, og at solen og temperaturen viste sig fra sin sommerside, så ingen gik forgæves. Og alle kunne nyde trioen i teltet, der leverede evergreens og sømands-viser, som de fleste kunne synge eller nynne med på.

No Clue med de lokale gutter Søren, Johan og Jim på bas, guitar og sang leverede lydbilledet, så det blev til flere hyggelige eftermiddagstimer, hvor den 75 år gamle havn lagde kajanlæg og asfalt til de fremmødte.