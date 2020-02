Se billedserie Cecilie Olsen viste en serie af parader, spark og slag fra karate. Hun var også én af de syv, som havde kvalificeret sig til finalen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Billeder: Mange talenter blomstrer på skolen

Stevns - 17. februar 2020 kl. 13:10 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Talentshow er i den grad blevet en del af danskernes hverdag på landsdækkende tv. Og på Store Heddinge Skole har elevrådet også fået øjnene op for den blivende tendens, som nu igen i år har ført til et decideret show på skolen.

Som sociolog og forbrugerekspert Eva Steensig på et tidspunkt har udtalt i Berlingske.

- Det handler om vores mentalitet i det moderne samfund. Det er interessant, fordi vi kan relatere til dem. At missionen lykkes for nogle og mislykkedes for andre, tiltaler os også og giver spænding og komik, sagde hun i forbindelse med, at TV2 overtog det igennem mange år så populære program - X Factor - fra DR.

Afstemning Da alle havde været på ved scenen ved finaleshowet og fremført deres numre, var det op til de øvrige elever at stemme på deres favorit. Stemmesedlerne blev gennemgået og talt op - og i ventetiden var der konkurrencer på scenen med flødebolle- og snørebåndsspisning.

Dommerne roste alle deltagerne for deres optræden, og de noterede sig, at det var tydeligt, at alle havde brugt ventetiden rigtig godt til at øve sig i. Herefter kunne de annoncere, at grundet stemmelighed var tre numre gået videre til den afsluttende finale - og ikke to, som det ellers var planlagt.

Tre gange dans De tre finalister, som alle var dansenumre, var Celina og Anna H. fra 3.a, pigegruppen fra 4.a med Tahany, Frederikke, Sara, Karla og Laura samt pigegruppen fra 5.c med Laura, Lykke, Lisa og Bella.

De fik lov at optræde med deres numre for publikum endnu engang, og herefter var det op til dommerne at kåre vinderen.

Men spændingen blev forlænget yderligere, for dommerpanelet var blevet sat på en svær opgave. De valgte at indsnævre feltet én gang mere; til pigerne fra 3.a og pigerne fra 4.a, som endnu engang måtte indfinde sig på scenen og danse.

Vinderne blev - med stemmerne 2 mod 1 - de to dygtige dansepiger, Celina og Anna H. fra 3.a, som modtog klapsalver, kram, roser og præmier for deres flotte resultat.