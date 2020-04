Se billedserie Solgårdsparken står smukt netop nu og indbyder til et besøg, lyder opfordringen fra støtteforeningens bestyrelse. Foto: Eddie Fornøe Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Man er stadig velkommen i Solgårdsparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Man er stadig velkommen i Solgårdsparken

Stevns - 20. april 2020 kl. 19:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Henrik Fisker

Solgårdsparken Støtteforening nåede netop at få trykt og omdelt sin folder om sommerens aktiviteter i parken, før regeringen meldte ud, at alle større arrangementer til og med august skal aflyses. Og selv om vi stadig mangler en præcisering i ord og tal af, hvad »større arrangementer« egentlig dækker, så valgte bestyrelsen for parken som tidligere omtalt at aflyse alle arrangementer bortset fra det planlagte loppemarkedet med den efterfølgende standerstrygning søndag 27. september.

Dermed er det farvel til Store Maledag (der skulle have fundet sted søndag), standerhejsningen næste søndag, kvindeløbet i slutningen af maj, Strøby Egede-dagen, rundvisning, samt de tre musikarrangementer, der traditionelt trækker rigtig mange mennesker.

Men selv om de sædvanlige aktiviteter er sat på pause i år, betyder det ikke, at Solgårdsparken er lukket. Tværtimod opfordrer bestyrelsen for støtteforeningen til at bruge parken, hvis man trænger til at komme ud i det fri.

- Mange efterlyser steder at tage ud til, så får I lyst til at nyde parken er der jo masser af plads - også til, at børnene kan rende krudtet af sig. I parken har vi opsat tre griller med god afstand samt to borde-bænkesæt ved hver grill. Husk, at I skal selv medbringe alle remedier - og så skal I naturligvis respektere regeringens direktiver om at holde afstand og maks. 10 personer i forsamlinger. Bemærk også, at medbragte griller og åben ild uden for grillområdet ikke er tilladt, siger Eddie Fornøe på vegne af bestyrelsen.

Han gør imidlertid også opmærksom på det økonomiske aspekt for foreningen.

- Desværre betyder aflysningerne, at vi stort set mister årets indtægter, der går til vedligeholdelse af parken. Mange besøger heldigvis parken - også i denne mærkelige tid - og nyder de dejlige omgivelser. En del af gæsterne har allerede støttet parken med større eller mindre beløb. Det siger bestyrelsen mange tak for. Vil man støtte det frivillige arbejde, kan det gøres ved at indbetale et beløb på vores mobile pay nummer 94312, lyder opfordringen fra Solgårdsparkens Støtteforening, der ønsker alle en god sommer.