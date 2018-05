Se billedserie Borgmester Anette Mortensen bød de udenlandske gæster velkommen til Stevns. Det foregik selvfølgelig på engelsk. Foto: Jørgen Jørgensen

Billeder: Luft under sprogkundskaberne ved stort besøg fra udlandet

Stevns - 16. maj 2018 kl. 14:04 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Welcome!«

Sådan lød det fra borgemester Anette Mortensen, da hun stod på Hårlev Bibliotek tirsdag eftermiddag foran lærere og elever fra to udenlandske skoler samt ikke mindst ditto fra Hotherskolen.

Læs også: En lokal skole med et internationalt brand

Her var de alle samlet på biblioteksleder May-Britt Diechmanns domæne for at indvie en fælles udstilling, som gør opmærksom på elevernes arbejde med det to-årige internationale samarbejdsprojekt: Let's read again!

Hotherskolen samarbejder med skoler fra Spanien, Ungarn, Tjekkiet og Tyskland, og det er gæster fra de to sidstnævnte lande, som i hele uge 20 bor og lever på Stevns, hvor de i høj grad får brug for deres engelskkundskaber for at kommunikere og gøre sig forståelige over for hinanden og andre.

Det er ikke mindst biblioteksleder May-Britt Diechmann fra Stevns Bibliotekerne glad for, hvilket hun straks kvitterede for - selvfølgelig også på engelsk.

- Biblioteket er et sted, der er fyldt med viden. Og det er unge mennesker også. Så det er lige det rigtige sted, I har valgt at udstille jeres projekt. »Let's read again!« for omverdenen. Vi bliver nemlig alle klogere af at læse, sagde hun.

De udenlandske gæster skal nå meget, mens de er i Danmark - ligesom elever og lærere fra Hotherskolen nåede meget, de sidste år besøgte skoler i henholdsvis Spanien og Tyskland. I år og næste år skal de til Ungarn og Tjekkiet.

Eleverne bor hos danske elever fra mandag til fredag, hvor der er et hårdt arbejdsprogram med blandt andet besøg af forfatter Cecilie Eke i mandags efter eleverne var blevet budt velkommen på Hotherskolen og indkvarteret.

Herudover er der skriveworkshop, besøg på Koldkrigsmuseet samt ture til både Køge og København samt ikke mindst en vandretur langs Trampestien ved Verdensarven og et besøg i Rødvig.

