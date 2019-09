Se billedserie Søren Ulrik Thomsen læste op af sit seneste værk: »En hårnål klemt inde bag panelet«.Foto: Henrik Fisker

Billeder: Litteraturen på Stevns er stadig en messe værd

Stevns - 09. september 2019

Stevns Bibliotekerne havde sat alle sejl til, da den første litteraturfestival på halvøen blev afviklet. Biblioteket i Store Heddinge var omdannet til en bogmesse, hvor forfattere og illustratorer sad i hver sin stand og tog imod de forbipasserende gæster. Der var hele to scener, hvor de samme forfattere på skift kom op for at fortælle om deres værker eller blive interviewet af lokale personer med nysgerrigheden i behold.

Biblioteksleder May-Britt Diechmann og hendes folk havde sat et succeskriterium med 200-300 gæster dagen igennem. Det er vanskeligt at måle præcist, hvor mange mennesker der har været igennem festivalen hen over de seks timer, som den varede, men ved hjælp af hoveddørens tælleapparat anslår arrangørerne, at der i hvert fald har været mellem 400 og 500, oplyste bibliotekschefen ved dagens slutning.

Så klappede publikum. I virkeligheden klappede de af sig selv, for det var jo deres imponerende antal, der gjorde arrangementet til en succes. Men de klappede nok også af de ihærdige folk på biblioteket, der havde arrangeret en meget vellykket dag. Og bibliotekschefen takkede for en meget stor opbakning fra lokalsamfundet.

Fysiske og digitale bøger

Kort forinden havde samme May-Britt Diechmann haft digteren Søren Ulrik Thomsen i den varme stol på scenen til en snak - ikke blot om hans eget forfatterskab, men også om tilstanden i den danske litteratur generelt. Han kunne berolige forsamlingen med, at de fysiske bøger efter hans opfattelse ikke er på vej til at forsvinde.

- Følelsen af at sidde med en bog, som man kan bladre i, er vigtig for mange. Desværre forsvinder billigbøgerne fra markedet, sagde digteren, der afslørede en forkærlighed for Gyldendals Trane-bøger, der engang var det store hit.

May-Britt Diechmann kom med et modspil:

- Den digitale læsning og lytning stiger hos os. Lydbøger er populære at have kørende, mens man laver mad, gør rent eller kører bil. Al ventetid skal fyldes ud i dag, sagde bibliotekschefen.

- Hvad gør man så, hvis man gerne vil slå tilbage og repetere, hvad der skete nogle sider tilbage, replicerede digteren, der også gav et passioneret bud på begrebet: disciplineret pjæk. Det skal forstås som evnen til at lukke sig inde i et univers og fordybe sig i det, mens resten af verden lukkes ude. F.eks. når man læser en bog.

Han sluttede seancen med at læse op fra sin seneste bog: En hårnål klemt inde bag panelet, hvor alverdens begivenheder relaterer sig til steder og begivenheder i hans egen barndom på Stevns.

Kan festivalen gentages?

Efter litteraturfestivalen rejser spørgsmålet sig til bibliotekets personale: Kommer der en opfølgning? May-Britt Diechmann havde ikke noget klart svar parat sent lørdag eftermiddag.

- Det kræver ganske meget, og nu har vi ligesom prøvet dette koncept af med at invitere de lokale forfattere og illustratorer. Vi var imponerede over, at der var så mange, og at de næsten alle sammen sagde ja tak til at møde op, sagde hun.