Billeder: Kranse og corona-krise på Stevns

75 året for Danmarks befrielse blev mandag aften markeret af Hjemmeværnskompagni Stevns med kranselægninger på Stevns.

Grundet corona-krisen og de restriktioner hele situationen omkring covid-19 har lagt ned over samgundet var det kun fire personer fra kompagniet, der var rundt og lægge kranse ned tre forskellige steder på Stevns.

Det skete ved mindestenen for Poul Emil Jacobsen på Korsnæbsvej i Rødvig. Der blev også lagt en krans ved 5. maj-stenen i Højeruplund til minde om Anden Verdenskrig. Sidst men ikke mindst blev der lagt en krans ved 5. maj-stenen i Gjorslev Bøgeskoven til minde om jødernes flugt til Sverige fra Stevns.

Det blev en stille med højtidelig aften for de involverede, og her deles lidt af deres oplevelse med et par fotos fra højtidelighederne.