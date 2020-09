Se billedserie Stemningen på opløbsstrækningen ved Nytorv var fantastisk søndag formiddag, hvor de yngste ryttere begav sig ud på ruten i og ved Store Heddinge og Sigerslev. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Billeder: Købstaden overgav sig til unge cyklister

Stevns - 07. september 2020 kl. 14:20 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både lørdag og søndag emmede Store Heddinge af cykelstemning, da DM for ungdom blev afviklet med Nytorv som start og målområde. Hvis man begav sig ind omkring Store Heddinge og Sigerslev i weekenden, så kunne man ikke undgå at lægge mærke til, at flere end normalt havde valgt at tage cyklen.

Det meste af indre by var afspærret, og der holdt mange biler med cykelstativer monteret på anhængertrækket. Det var hverken muligt at komme ind til Nytorv eller Algade med bil. På Nytorv af der stillet en stor tribune op med udsigt ud over Algade og Rengegade, der var start- og målområde, da Danmarks Cykle Union (DCU) i samarbejde Sydkystens Cycling afholdt Danmarksmesterskaber for børn og unge.

Om lørdagen blev der kørt et motionsgadeløb samt et elitegadeløb om eftermiddagen og aftenen. Mens den sidste rytter ved søndagens udfoldelser var i mål klokken 14.45 søndag eftermiddag. Da DAGBLADET var til stede søndag formiddag skinnede solen var en himmel med lammeskyer, mens både ryttere og tilskuere lørdag måtte ty til paraplyer og regntøj, da regnen i perioder stod ned i stænger.

Der var en fantastisk stemning i tribuneområdet, og Café Algades borde til udeservering var i høj kurs, da borde og stole stod lige ud til opløbsstrækningen.

Ikke mange forretninger havde åben søndag, men den »nye« Tøjeksperten på hjørnet af Nytorv og Algade, havde slået dørene op, hvilket flere udenbys gæster bemærkede.

- Det er dejligt, der er åben, så kan vi handle lidt ind, inden vi kører hjem, lød det således på klingende jysk, da avisen gik forbi på strækningen.

Det var dog ikke på grund af cykelløbet, at Thomas Elberg holdt søndagsåbent.

- Det er fint, der sker noget i byen, men det er fordi, at butikken har skiftet navn fra Din Tøjmand til Tøjeksperten, at jeg holder åbent i dag. Jeg kunne da godt mærke, at der er cykelløb i byen i går (lørdag, red.), og jeg er ikke sikker på, at jeg har fået flere kunder af den grund. Jeg har fået nogle andre kunder. Afspærringerne gør jo, at det er svært for vores »normale« kunder at komme herind, som Thomas Elberg sagde, da DAGBLADET kiggede ind.

