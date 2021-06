Billeder: Kirsten Siggaard dukkede op som gæst til sin egen premiere

Se billedserie Kirsten Siggard fik et stort bifald af alle premieregæster inden forestillingen på premiereaftenen. Det samme fik hendes standin, Fie Alberte Damgaard-Lauridsen både før og efter sin optræden på scenen. Foto: Kristian Buchmann

Stevns - 25. juni 2021 kl. 16:59 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Premieregæsterne til Rødvig Revyen dukkede torsdag aften stille og roligt op på den røde løber, som var rullet ud ved det store revytelt. Teltet er sat op ved Konference og Hotel Klinten, hvor samme dags nyhed om, at revyens hovednavn, Kirsten Siggaard, måtte sygemelde sig på grund af en øjensygdom naturligt nok var et stort samtaleemne blandt de fremmødte. Og det blev da ikke mindre, da samtaleemnets hovedperson pludselig dukkede op på den røde løber som premieregæst til Rødvig Revyen, hun selv har været en stor del af lige indtil onsdag eftermiddag, hvor en øjenlæge på rigshospitalet pålagde hende at holde sig i ro og væk fra scenen i mindst 10 dage. Ellers risikerede hun nethindeløsning.

- Jeg sad stille og roligt ned i onsdags, da det pludselig begyndte at flimre, og jeg kunne ikke rigtigt se noget på afstand. Det var meget ubehageligt. Og da det ikke forsvandt, var jeg heller ikke i tvivl om, at jeg måtte søge læge, forklarer Kirsten Siggard til DAGBLADET, da avisens udeendte møder hende på vej ind i teltet til det, der skulle have været hendes egen premiereforestilling.

Skuespilleren og sangeren har dog lagt så meget af sig selv i Rødvig Revyen, at hun ikke kunne holde sig fra at komme til premieren for at opleve sine skuespillerkammerater og sin standin: Fie Alberte Damgaard-Lauritsen.

Sidstnævnte, der også har været koreograf på forestillingen, sprang til med 24 timers varsel og overtog Siggaards rolle i revyen.

- Fantastisk, at hun sagde ja til at tage imod udfordringen. Alternativet havde været, at vi måtte aflyse revypremieren. Men hun er både skuespiller og sanger, så hun har værktøjerne til at gøre det, lød det lige før premieren fra Claus Reenberg, der er den ene af de to instruktører på Rødvig Revyen.

Selve revyteltet var bygget op med scene og lange bordrækker med corona-afstand mellem stolene. De revygæster, som havde valgt at spise på stedet inden forestillingen, fik serveret deres mad i teltet cirka halvanden time inden revystart. De resterende premieregæster dukkede op pø om pø i forventning om en god og underholdende aften.

