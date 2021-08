Se billedserie Udvalgsformand Steen S. Hansen (S) holdt tirsdag tale ved rejsegildet på Hotherskolen. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Kæmpe renoverings-projekt af utidssvarende skolebygning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Billeder: Kæmpe renoverings-projekt af utidssvarende skolebygning

Stevns - 25. august 2021 kl. 13:46 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Hotherskolen var tirsdag rammen om et rejsegilde, der varsler bedre tider for lærere og elever i indskolingen og sfo'en.

Tagkonstruktionen på Hotherskolens indskolings og sfo-bygning har længe været i dårlig stand. Det flade tag var utæt og kunne ikke lappes mere, og der var derfor ingen vej udenom, at det skulle udskiftes.

Halvfjerdser-bygningen var desuden udført nærmest uden ventilation, og ydermere var der fundet tegn på skimmelvækst inde i selve tagkonstruktionen. Derfor oplevede både lærere og elever gener med både kulde varme. Der har også været klaget over dårligt indeklima på grund af lugt og den manglende ventilation.

- Glasmellemgangen som har været et forbindelsesled imellem hovedskolen og indskolingen var helt nedslidt, og der var ikke nok plads til garderober. Bygningen har desuden været ramt af vandskader. Det har derfor længe været et stort ønske fra skolen at få gjort noget ved taget, få et bedre indeklima samt få en ny glasmellemgang med ekstra plads til garderober. Og det gøres der nu noget ved, slog Steen S. Hansen (S) fast tirsdag lige omkring frokosttid.

Han er formand for Børn-, Unge- og Læringsudvalget og i den egenskab var han inviteret til at holde tale, da der var rejsegilde på det store renoveringsprojekt, som nogen nok har lagt mærke til, da der er sat et kæmpe presennings-tag hen over bygningen, hvor hele det oprindelige tag simpelthen er revet af, så ydermure og ruminddeling er det eneste, som står tilbage.

Høje forventninger

Alle indskolingselever er efter feriestart blevet indkvarteret i pavilloner, som er sat op i den inderste skolegård.

- Det er både lærere og elever egentlig rigtig glade for. Det er også rigtig gode og brugbare undervisningsrum, som pavillonerne kan tilbyde. Men selvfølgelig glæder alle sig også til at indtage den nyrenoverede bygning igen. Nu må vi se om tidsplanen holder, men det er meningen, at de skal retur i oktober, forklarede skoleleder René Tuekær over for DAGBLADET lige inden udvalgsformanden gik i gang med sin tale.

Her pointerede Steen S. Hansen, at processen har været lang, da der i første omgang ikke var sat nok penge af til projektet.

- Det viste sig at blive noget dyrere end først antaget. Blandt andet på grund af skimlen som udviklede sig, og skærpede regler fra myndighederne til både ventilation og isolering, sagde han.

Et millionprojekt

Forvaltningen vil ikke oplyse det eksakte beløb, der er sat af til renoverings-projektet, da der endnu er mindre økonomiske udbud i forhold til entreprisen.

- Men jeg kan sige, at det er i størrelsesordenen 13-15 millioner kroner, det kommer til at koste. Så har jeg ikke sagt for meget, oplyser Jesper Boesen over for avisen.

Han er leder af Stevns Ejendomme under Stevns Kommune.

En stor omgang

Den oprindelige bygning var en murstensbygning med fladt tag og en masse ovenlys-kupler. Men nu er der udarbejdet et projekt, hvor hele tagkonstruktionen på bygningen udskiftes og der opføres desuden en helt ny mellembygning.

Hele den eksisterende tagkonstruktion er derfor skrællet af, så man er sikre på at få al fugt og skimmel ud, samt får fjernet de materialer, som enkelte steder indeholdt miljøfarlige stoffer.

Der kommer nu også et nyt, moderne ventilationssystem i hele bygningen, som skal sikre et godt indeklima for både ansatte og elever.

Der opbygges ny tagkonstruktion med nye lofter indvendigt, isolering efter gældende regler, nye og større ovenlys-indfald samt nyt, tæt tagpaptag, der ikke er helt fladt, men som får en minimal hældning, så vandet kan løbe af.

Der kommer ny loftsbelysning i hele bygningen, og alle de gamle el-installationer skiftes ud.

Ny mellemgang

Der bliver opført en helt ny mellemgang, som bliver 60 kvadratmeter større end den oprindelige, og dermed med plads til alle garderober for børnene i indskoling og sfo - samtidig med, at den nye mellemgang bliver den nye indgang til indskolingen.

I samme ombæring bliver der indretning et nyt, separat printerrum, der længe har været et stort ønske fra lærerne.

I samme forbindelse bliver alle klasserum i den gamle bygning renoveret med blandt andet nye gulvbelægninger samt maling af vægge.