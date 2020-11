Billeder: Juletræet hentet til købstaden

Et 10 meter stort og meget bredt træ, har nu fået plads i sin sokkel på Nytorv i Store Heddinge. Mandag formiddag hentede juletræskomitteen bestående af medlemmer fra Store Heddinge Håndværkerforening og Store Heddinge Handelsstandsforening træet, der stod i en have på Skovejen 38 lige uden for købstaden.