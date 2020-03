Se billedserie Syv-årige Josefine bor i Bjælkerup i Store Heddinge, hvorfra hun og hendes mor har sat en produktion i gang af glade, gule kyllinger med rødt næb og sjove øjne. Dem kan man nu møde på gader og stræder i både flere byer og landsbyer på Stevns. Privatfoto

Billeder: Josefine har sluppet 778 gule kyllinger af sten løs på Stevns

Stevns - 31. marts 2020 kl. 13:06 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gul sten med rødt næb og sjove øjne. Mange har bemærket dem i både Rødvig, Store Heddinge, Strøby, Hårlev og Magleby, og de har fået en sten til at falde fra hjertet og smilet frem på læben hos de fleste. Syv-årige Josefine Madsen er kunstneren og budbringeren bag - med god hjælp fra sin mor.

Som syv-årig kan man komme til at kede sig bravt, hvis man er »spærret inde« på ubestemt tid i sit eget og sine forældres selskab. Men kedsomhed fører mange gange også noget godt med sig - såsom at tænke på andre samt at pirre den kreative åre.

- Vi sad og kiggede på hinanden sidste søndag, efter Josefine var blevet sendt hjem fra skole og jeg var også hjemsendt fra mit studie, fortæller Camilla Neestrup, der læser til fysioterapeut samtidig med, at hun har en klinik, der også er lukket:

- Hun kan jo ikke blive ved med at lave lektier, og jeg må bare sige, at jeg har utroligt svært ved at gå herhjemme uden nogen fast struktur på min hverdag. Det blev hurtigt meget ustruktureret, hvor jeg bare tullede rundt.

Pludselig indskydelse

Pludselig kom det over læberne:

- Skal vi ikke bare male nogle sten. I starten linede jeg op med 12 sten, som vi kunne male til familien i Rødvig, men Josefine sagde, at hun ville male 500, hvilket jeg mente lød lige lovlig voldsomt. Men lige pludselig tog det alligevel overhånd, lyder det fra en mor, der slet ikke havde regnet med, at det ville skabe nogen opmærksomhed, da det på intet tidspunkt var tænkt som sådan:

- Egentlig var det også meningen, at vi ville være anonyme. Men da jeg opdagede, at folk begyndte at tage stenen med sig i stedet for at lade dem ligge til glæde for alle, så følte jeg, at jeg måtte bekende kulør og krybe til bekendelse.

Nu er det så blevet til 778 gule kyllinger med rødt næb og sjove øjne. Alle malet på en sten, der nu er lagt ud i Rødvig, Store Heddinge, Hårlev Strøby og Magleby.

- Lige pludselig begyndte folk at poste billeder af stenene på Facebook, og det gik helt amok med kommentarer og likes. Folk kommer med påskeæg til Josefine og fortæller hende, hvor dejligt de synes, det er, at hun maler stenene og lægger dem ud på gader og stræder, forklarer en synligt glad, stolt og overrasket mor:

- Egentlig var det bare meningen, at vi ville glæde vores kræftsyge oldemor og familien i Rødvig. Oldemor må ikke få besøg, men nu kan hun glæde sig over synet, når hun går ud af døren.

Stor opmærksomhed

Det er helt tydeligt, at folk i øjeblikket har brug for at tale om noget andet og mere opløftende end corona-virussen.

- Samtidig har det været et særdeles konstruktivt projekt for mig til at få noget struktur tilbage i dagligdagen, siger Camilla Neestrup til DAGBLADET.

Spreder glæde

Kommentarerne til stenene er mange, og fælles for dem er, at de viser, hvor lidt der skal til for at sprede glæde i en tid, hvor der ellers ikke er så meget at glæde sig over.

»Tusind tak fordi I vil dele dem med os. De spreder smil og glæde.« lyder det således i en kommentar på Facebook fra Susan Kristensen.

Eller Marianne Sivertsen, der synes, at det er »megahyggeligt!«

» ...det er bare så dejligt livsbekræftende, og man spotter den dejlige, glade, gule farve på lang afstand - tak til jer,« skriver Ditte Lundberg Ossipoff - og sådan kunne man blive ved med de hundredevis af kommentarer og likes, der er kommet under de mange opslag fra de forskellige by- og landsbysamfund rundt omkring på Stevns.