Billeder: Jens fik et kæmpe chok da løbsk bil bragede ind i hans køkken

Stevns - 20. marts 2018 kl. 12:39 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har været meget heldig, og det har føreren af bilen også, hvis vi begge er sluppet fra denne ulykke uden større mén!

Sådan siger ejeren af huset på Ærtebjergvej 24 mellem Lyderslev og Lund, da DAGBLADET kigger forbi tirsdag morgen. Jens Givskov sad stille og roligt og hyggede sig i sit køkken mandag aften, da alting pludselig ændrede sig på et splitsekund.

- Jeg sad i mit køkken og forberedte mig på dagen i dag, hvor jeg skal til jobsamtale i København. Pludselig hører jeg et kæmpe brag, og alting flyver om ørerne på mig. Jeg fik et kæmpe chok og anede ikke, hvad det var der skete lige i det sekund, siger han til avisen:

- Det var helt surrealistisk, hvad der skete i mit køkken i aftes. Bilen ramte køkkenskabe og vandhaner, så det væltede ud med vand, så jeg blev nødt til at lukke for hovedhanen. Strømmen i halvdelen af huset er også forsvundet. Blandt andet bevirker det, at der ikke mere er gulvvarme i huset, så var lidt koldt her til morgen, siger den 57-årige husejer.

Det er først gået op for ham efterfølgende, hvad der egentlig sket. Han reagerede dog helt efter bogen i situationen og kom med det samme bilisten til undsætning, som havde overset et 90 graders-sving på Ærtebjergvej og derfor nu holdt med sin bil inde i Jens Givskovs køkken.

Derefter fik han slået alarm og fik rekvireret en ambulance til manden, der stadig sad i sin bil, da udrykningskøretøjerne ankom til stedet mandag aften.

Alarmen indgik klokken 20.46 via alarm 112. Politi, Østsjællands Beredskab og en ambulance blev straks sendt til uheldsstedet, hvor politiet kunne konstatere, at en 49-årig mand fra København V var forulykket under kørsel ad Ærtebjergvej mod syd.

My Christensen var indsatsleder for Østsjællands Beredskab og ankom som én af de første til stedet.

- Heldigvis skete der ikke noget med beboeren i huset, selv om bilen raserede en del af køkkenet. Vi fik bilens fører ud, og derefter satte vi en afstivning på huset, så nu er det en sag for forsikringsselskaberne, siger My Christensen, der er indsatsleder ved Østsjællands Beredskab, til DAGBLADET.

Det var, ifølge Midt- og Vestsjællands Politi, umiddelbart inden venstrekurven på vej fra Lyderslev mod Lund, at den 49-årige københavner havde mistet herredømmet over bilen, der først ramte vejskiltet, som indikerer et skarpt sving, og dernæst Jens Givskovs hus i køkkenregionen.

Bilen lavede et cirka to gange tre meter stort hul i facaden og endte på venstre side ved uheldet.

Den 49-årige fører blev bragt til skadestuen til behandling for diverse kvæstelser i brystregionen. Rutinemæssigt fik politiet også udtaget en blodprøve af den 49-årige til nærmere undersøgelse for eventuel påvirkning af enten alkohol eller euforiserende stoffer.

Den forulykkede bilist blev indlagt på sygehuset i Køge, men meldes uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag formiddag.