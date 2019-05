Billeder: Inger Margrethe har holdt sig aktiv i 100 år - svømmeholdet overraskede fødselaren

Se billedserie Inger Margrethe Andersen kan fejre sin 100 års fødselsdag i dag. Tirsdag overraskede hendes venner på LOF?s svømmehold hende med et surprise-party, inden varmtvands-træningen gik i gang. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Stevns - 03. maj 2019

Lagkagen står klar på bordet og gæsterne er kommet - men vi venter alle på hovedpersonen: Inger Margrethe Andersen, der fredag 3. maj fylder 100 år.

Ventetiden foregår i et af mødelokalerne i Stevnsbadet, hvor de fremmødte om en lille times tid skal ind i svømmehallen for at få en omgang træning i varmtvandsbassinet.

Hun ved endnu ikke, at det er hende der i dag er æresgæsten, så det kommer som noget af en overraskelse, da hun dukker op og sætter kurs mod lokalet, hvor alle står.

Surprise

- Gud, åh nej, åh gud, er de første ord, der kommer over Inger Margrethe Andersens læber, da hun afkoder, hvad det er, der er under opsejling:

- Tænk engang, at der er nogen, der vil tage billeder af sådan en gammel kone som mig, er det næste hun siger, da nogen forklarer hende at der også er dukket journalister og fotograf op.

Hun bliver helt duperet over kagen og overrasket over de mange mennesker, der alle har fokus på hende denne dag.

- Nej hvor er det en flot kage. Må jeg gerne sige noget. Jeg synes det er helt fantastisk, der her. Men jeg håber da stadig, at vi kan nå at komme i vandet, siger den 100-årige kvinde og får positive tilkendegivelser og store smil og grin som svar fra de andre på holdet.

Som én af de i alt 10 svømmevenner siger: »Du holder dig stadig i form og så er du stadig kvik i hovedet.

Jo - vandgymnastik, det er lige sagen for fødselaren - surpriseparty eller ej. Og da avisens udsendte lidt senere gerne vil høre hendes opskrift på at blive 100 år, så siger hun.

Hold dig aktiv

- Det vigtigste, det er, at holde sig aktiv. Man må ikke sætte sig hen i en stol. Man skal holde sig i gang. Jeg har set nogle, der da de fyldte 80 år satte sig hen. Og det må jeg bare sige, hvis man ikke rører sig, så er det hurtigt slut. Det har jeg set, og det havde jeg ikke lyst til, og så var jeg heller ikke blevet 100 år.

Hun har godt nok bebudet over for de andre, at hun slutter på vandgymnastikholdet efter denne sæson, men da flere af dem tilkendegiver, at de slet ikke kan undvære hende, så udbryder hun:

- Så kommer jeg!

Straks efter lyder det:

»Jeg bliver helt flov og forlegen over alt det her,« da hun er ved at pakke sine gaver op:

»Jeg bliver helt rørt over alt det i har sat i værk for mig. Det er jo slet ikke noget særligt at blive 100 år nu om dage. Og jeg føler det ikke som noget særligt, jeg har jo haft det godt i mange år.«

Det er kun fem år siden, at Inger Margrethe Andersen måtte opgive gymnastikken i en gymnastiksal. Men hun er stadig aktiv her i svømmehallen - og det er ikke mange år siden hun også tog en svømmetur i det store bassin, men nu holder hun sig til gymnastik i det lidt varmere vand i varmtvands-bassinet i Stevnsbadet.

Til gengæld holder hun sig også i gang med strikkeveninder i en strikkeklub hver uge.

Tilflytter i 1950

Inger Margrethe Andersen er tilflytter i 1950, som hun selv formulerer det på formfuldendt dansk. Hun var frem til 1981 dansklærer på Store Heddinge Skole, der dengang lå i Egestræde. Hun bor endnu i Store Heddinge og klarer sig selv i eget hjem på Druelundsvej.

- Du er en knag til at holde dig i gang, som hendes svømmetræner Gurli E. Beck Olsen fra LOF-holdet siger til hende.

Det med at holde sig i gang betyder også, at den øverste etage skal have noget at arbejde med, så den 100-årige fødselar og tidligere dansk-lærer ynder stadigvæk at læse en god skønlitterær roman.

- Krimier og faglitteratur er ikke noget for mig. Det er skønlitteratur, jeg læser, og det nyder jeg. Men jeg holder stadig mest af det sprog, man skrev i for 30-40-50 år siden. Sproget udvikler sig, men som du kan høre, så taler jeg måske også på den måde, som man gjorde engang, siger Inger Margrethe Andersen, og så er det, at hun pludselig kommer i tanke om en anekdote fra sin tid som lærer:

- Dengang talte jeg jo også noget anderledes end mine elever, og så var der en dag, at jeg sagde til dem, at i dag vil jeg tale lige som jer. Og det forsøgte jeg så. Og jeg troede, at jeg talte ligesom dem, men jeg fandt jo hurtigt ud af, at det kunne jeg slet ikke, da de brast ud i grin og latter.

Et stort tillykke med de 100 år skal lyde her fra redaktionen til Inger Margrethe Andersen fra Stote Heddinge.

Der var indsamlet et anseeligt beløb til en gave blandt de frivillige og de øvrige svømmere, så nu kan fødselaren få sig et par nye sko efter eget valg.