Billeder: I sne står urt og busk i skjul

Stevns - 08. februar 2021 kl. 17:35 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Et af de helt store udflugtsmål i det fine vintervejr lørdag eftermiddag var Vallø Slotspark. Her var tilstrømningen så stor, at det på et tidspunkt var svært at finde en ledig parkeringsplads øst for parken, hvor afhegningen mod øst ellers var lagt ned for at skabe plads til flere biler.

Inde på græsplænerne udfoldede vinterlivets glæder sig. En snemand med gulerod i næsen fungerede som opsynsmand, mens børn og barnlige sjæle færdedes på kælke og i snestøvler. Og et spor hen over det hvide landskab antydede, at nogen havde fundet skiene frem og taget en tur.

Det er i denne vinter 190 år siden, at B.S. Ingemann sad lunt indendøre i sit hjem i Sorø og kiggede ud på vinteren og skrev I sne står urt og busk i skjul - det er så koldt derude. Syv år senere - i 1838 - gik hans samtidige digterkollega og gode ven: Steen Steensen Blicher ud i vintervejret et sted på den jyske hede og konstaterede, at Det er hvidt herude.

Hans glæde ved at komme ud i sneen kan i dag ses i et coronaperspektiv, hvor tusinder af danskere i år må følge restriktionerne skyde en hvid pind efter skiferien i Norge, Sverige eller Alperne. Nok er det ikke det samme at trave en tur i Vallø Slotspark, men det er alligevel en gave, at vinteren er kommet til Danmark, når vi nu ikke kan komme hen, hvor vinteren er træfsikker hvert år. Det smager lidt af fugl.

