Bagværk med melorme var blandt andet en del af emneugen på Hotherskolen, der gik ud fra FNs 17 verdensmål. Et af de overordnede fire emner var »Sund og bæredygtig«. Og det er så her, at melormene kommer ind i ligningen. Privatfoto

Billeder: Hotherskolen satte sig verdensmål hele ugen

Sådan indledes en pressemeddelelse redaktionen har modtaget fra Hotherskolen, der har haft emneuge her i uge 10 for alle skolens klasser. Det overordnede emne var de 17 verdensmål. Målene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, og de omhandler bæredygtig udvikling og de forpligter alle FN´s 193 medlemslande.

Eleverne har på de forskellige værksteder eksempelvis beskæftiget sig med at designe magiske ønskeæbler for en bedre jord, indsamling af skrald, rensning af å-vand samt prøve at drikke gennem et "lifestraw", bagværk med melorme og undersøgelser af drivhuseffekten.

»I går handlede snakken ved aftensbordet bandt andet om hul i ozonlaget over New Zealand, solenergi og meget andet. Hun fortalte også meget engageret om et projekt, hun havde lavet sammen med en klassekammerat.. Fantastisk... Endnu engang tak for jeres engagement og store arbejde - vi er glade for, at vores børn går på Hotherskolen.«