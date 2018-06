Billeder: Hippe svenskere åbner op for Stevns

Se billedserie Anne og Lars Normann har på rekordtid fået skabt en gammel gård om til oase af velkomponeret design, der udgør et helt nyt og særdeles hipt overnatningssted på Stevns. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Stevns - 10. juni 2018 kl. 06:24 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anna og Lars Normann har åbnet for et bed & breakfast i den lille flække Taastrup på Stevns. Stedet har fået utrolig opmærksomhed fra start. Siden åbningen har The Normanns således haft mange gæster i deres otte værelser, og det er også er tilfældet det meste af sommeren over.

De bliver fulgt tæt af svensk, og flere boligmagasiner har allerede lagt vejen forbi.

Både fotografen og jeg har mere end en klar fornemmelse af, at vi er på vej ind til et særdeles hipt sted, da vi bevæger os ind på gårdspladsen ved Bækkemosevej 14. Her sidder Anna og Lars Normann på en bænk op ad væggen til stuehuset i det, der indtil sidste år, var den anerkendte billedkunstner Benthe Ørbecks gård i Taastrup.

De virker afslappede, men luften er alligevel ladet med energi, og man kan mærke, at den hektiske aktivitet er og har været en del af deres dagligdag gennem et godt stykke tid.

De har på rekordtid fået opbygget et helt nyt bed & breakfast. Og det er kun lidt over en måned siden, de første gæster ankom, men lige siden har stedet været fuldt booket og ifølge ejerne, så er værelserne også booket godt op hen over sommeren

Anna og Lars byder således veltilfredse velkommen til deres eksklusive bed & breakfast i den naturskønne landsby Taastrup på Stevns. Og det er imponerende, hvad de har nået - men selvom, der er åbent, så er de ikke færdige med at bygge og udvikle på designet.

- Ja, vi har travlt, men vi nåede da lige at klæde om til lidt afslappet tøj til I skulle komme siger Anna Norrman, da DAGBLADET lægger vejen forbi:

- Normalt går vi jo og bygger lidt videre i vores arbejdstøj, når der ikke er gæster. Vi har et hold erhvervsgæster, som er på kursus, og de er ude at køre lige nu.

