Billeder: Himlen over Stevns åbnet for ny heliport

Energinet har fuld fart på projekteringen af en kæmpe vindmøllepark på Kriegers Flak cirka 35 kilometer ud for kysten ved Rødvig på det sydligste Stevns. Lige netop her blev der sidste år trukket et mega-kabel i land, og i de seneste dage har Engerginet fået etableret tre platforme ude på flakket med otte kilometers mellemrum, som skal samle strømmen og føre den i land ved Rødvig og videre ud i det danske el-net.

I fredags havde Energinet inviteret til Åbent Hus, hvor de havde inviteret de nærmeste naboer til at komme på besøg og se, hvordan det hele ser ud samt få en flyvetur i området. Det var der flere, som benyttede sig af samtidig med, at de blev budt på en lun pandekage med fyld eller et stykke kage.

- Vi er her for at udføre et stykke arbejde. Ikke for at genere naboerne og vi føler, at vi er blevet taget godt imod, siger Alex Ibsen til DAGBLADET.