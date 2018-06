Billeder: Grundloven fik vinger ved sand folkefest

Højtflyvende gymnastik og en grundlovstale i øjenhøjde med de over 600 stemningsfulde mennesker samlet om at holde fest for grundloven. Den eneste folkelige grundlovsfest på Stevns foregår på Gymnastikefterskolen Stevns. Her er skolen efterhånden kendt for at holde grundlovsdag, så alle kan forstå det - helt nede på jorden.