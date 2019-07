Billeder: Golf gør en Aktiv Sommer endnu bedre

Se billedserie Det var en herlig golfdag med store smil og sammenhold mellem de 20 fremmødte børn. Privatfoto

Stevns - 12. juli 2019 kl. 15:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

20 børn holdt aktiv sommer med Sjov Sommergolf i Vallø Golf.

Store Tårnby: Vallø Golfklub har i samarbejde med kommunens Aktiv Sommer-tilbud, budt børn og unge velkomne til Sjov Sommergolf. Her har været fokus på at spille golf gennem leg, naturoplevelser og bevægelse.

Lagde du vejen forbi Vallø Golfklub tirsdag eller onsdag formiddag, blev du mødt af et helt nyt syn. Træningsområdet bugnede nemlig af farverige bolde, hulahopringe, balloner og andet legetøj. Og stemningen var helt i top, der var grin, koncentration og leg at mærke i klubben der summede af liv.

Vallø Golfklub har sat fokus på børnegolf. Og det kunne ses, da over 20 børn mellem 5 og 17 år, løb, legede og dansede rundt og brugte golfbanen som en legeplads til bevægelse og leg, mens de samtidig fik brugt deres sanser og fordybede sig i golfens verden for allerførste gang.

Dette syn er dog langt fra det, man møder i de fleste golfklubber. Over en lang periode er antallet af børn, der spiller golf, nemlig faldet. I dag spiller kun 7.000 børn i Danmark golf. Det er efter Dansk Golf Unions mening alt for få med tanke på, hvor meget golf kan bidrage med til et godt og sundt børneliv. Samme tendens så man også i Vallø Golfklub, og derfor har klubben i samarbejde med Dansk Golf Union sat fokus på at udvikle børnegolfen.

- Golfbanen skal for børnene være en legeplads i hverdagslivet. Som giver mulighed for, at de får en masse gode ude-oplevelser og bliver en del af et fællesskab, samtidig med at de får bevæget sig. Disse dage med Aktiv Sommer, Sjov Sommergolf, har givet en masse friske børn og unge mulighed for at snuse til golfsporten, siger Henrik Fahrenholz, der er ansvarlig for børneindsatsen for Vallø Golf.

8.-9. august kører Vallø golf endnu en omgang med Aktiv Sommer, Sjov Sommergolf.

Her byder man igen op mod 20 børn og unge velkomne til leg på golfbanen. Derudover har vi for nogle måneder siden etableret et sjov opstartshold for børn i klubben. Holdet bliver kaldt Hvalungerne og her er konceptet ligeledes at børnene skal have det sjovt og rart sammen. Der er få ledige pladser tilbage 8.-9. august, og det koster kun 50 kroner at være med.

Kontakt Henrik Fahrenholz, mail: fahrenholz@mail.dk for at høre nærmere.

Hvalungerne bliver sluppet løs på golfbanen hver tirsdag kl. 16.30-18.00. Golfklubben har også oprettet en side på Facebook for Hvalungerne ("Hvalungerne - Vallø Golfklub"). Her kan man få informationer om kommende arrangementer og se billeder af børnenes anstrengelser til Aktiv Sommer, Sjov Sommergolf og Hvalungernes træning.