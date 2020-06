Rigtig mange var mødt op for at sige farvel til Lars Honoré, da der langt om længe blev holdt reception for den afgåede Godsfuldmægtig, der er trådt ind i pensionisternes rækker. Foto: Rikke Michael Hansen

Billeder: Gjorslevs goddag og farvel blev markeret i Bøgeskoven

Siden februar har godsforvalter Carsten Ladegaard Jakobsen haft sin daglige gang på Gjorslev, og efter et par måneders parløb gik godsfuldmægtig Lars Honoré af og på pension 1. april. Men på grund af hele corona-krisen er det først nu, at dette bliver officielt markeret.

Det skete ved en reception fredag eftermiddag, hvor godsejer Jens Edward Tesdorpf havde inviteret til at sige officielt goddag og farvel til de to førstnævnte.

Solen skinnede og termometersøjlen dansede omkring de 25 grader, så skygge var i den grad en mangelvare for de mange gæster, der trak udendørs for at nyde den formidable udsigt hen over Bøgeskov Havn og ud over Østersøen.