Se billedserie 17 sække med affald indsamlet af lige så mange frivillige på Rødvigs øststrand på en to en halv timer søndag formiddag. Privatfoto

Billeder: Forårsrengøring i naturen

Stevns - 23. april 2018 kl. 13:45 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over hele landet drog frivillige søndag ud i det fine forårsvejr for at gøre naturen forårsklar. Affald fra den lange vinter blev samlet ind og kørt på lossepladsen, og dermed blev naturen skånet for de menneskelige efterladenskaber, som ellers kan være mange år om at blive nedbrudt.

I Rødvig stod Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité atter for arbejdet efter sidste års fravær. 17 frivillige mødte op ved Flinteovnen - blandt dem de lokale spejdere og formanden for Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget: Flemming Petersen. De indsamlede lige så mange sække med affald på strækningen langs Krovigen. Blandt fundene var træpaller, fiskekasser, bildæk, fiskegarn og andre interessante objekter - bl.a. en død sæl. Der var dog ikke den store interesse for at tage den med, så den ligger stadig på stranden.

Indsamlingen var kulminationen på et ugelangt fælles samarbejde mellem Stevns Kommune og DN, og der blev givet håndslag på at gentage traditionen næste år, siger DN's lokalformand Michael Løvendal Kruse.

Også kommunens nye naturvejleder Rasmus Elvekær deltog i affaldsindsamlingen i Rødvig efter at have koordineret en ugelang indsats.

- Mange skoler har deltaget i affaldsugen på forskellig måde. Nogen steder har lærerne undervist om affald i tværfaglige forløb. På flere skoler er det også blevet lavet mindre affaldsindsamlinger i lokalområdet. Al-Irchad skolen fra Nordsjælland har besøgt Stevns Naturcenter og lavet affaldsindsamling på Mandehoved. Selv har jeg besøgt Store Heddinge Skole og lavet et undervisningsforløb med en 5. klasse. Her skulle eleverne lave biotop-undersøgelser i nærområdet og undersøge, hvilke problemer affald giver i økosystemet. Tanken er, at eleverne gennem konkrete iagttagelser af dyr, planter og affald skal gøre sig nogle overvejelser om, hvad det betyder at smide affald i naturen, siger Rasmus Elvekjær.

Flere andre steder i kommunen blev der samlet affald ind på privat initiativ. Det gælder bl.a. i Strøby Egede, hvor 10 voksne og 10 børn indsamlede 350 kilo affald langs stranden.