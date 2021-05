Mindestenen for frihedskæmper Poul Emil Rosenstand Jacobsen, Korsnæbsvej Rødvig. Foto: Hjemmeværnskompagni Stevns

Billeder: Flere markeringer af Danmarks befrielse og uddeling af æresbevisninger

Hjemmeværnskompagni Stevns har ved en stille markering af 76 års dagen for Danmarks befrielse lagt kranse ved fire forskellige mindesten i kommunen.

Det skete ved mindestenen for frihedskæmper Poul Emil Rosenstand Jacobsen, Korsnæbsvej Rødvig. Og ved 5. maj-stenen i Gjorslev Bøgeskov, der er rejst til minde om jødernes flugt til Sverige fra Stevns.

Derudover blev der lagt en krans ved 5. maj-stenen i Mindelunden Højeruplund, der er rejst til ære for de stevnske modstandsfolk. Her talte Kaptajn Michael Hansen fra Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland om 4. maj og friheden.

Michael Sørensen sluttede aftenen af med at blæse The Last Post på trompet.