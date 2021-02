Se billedserie Rytterskolen er den perfekte kulisse til en historisk drama-dokumentar. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Billeder: Filmhold gør gammel skole til en del af historien om Grønland og Danmark

Stevns - 14. februar 2021 kl. 14:54 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Hvad har Stevns med fejringen af 300-året for den dansk-norske præst Hans Egede gik i land på Håbets Ø i Grønland at gøre. Som sådan ingenting - men alligevel kommer Rytterskolen i Lille Heddinge til at spille en rolle i fortællingen om Grønland og Danmark, der i år på godt og på ondt har delt en spektakulær og omdiskuteret historie igennem tre århundreder.

I en ny, dramadokumentarisk serie i fire dele giver DR sit bud på den fælles grønlandsk-danske historie - fra missionen i Grønland i 1721 og frem til nyere tid. Og i sidste uge var et filmhold fra DR på Stevns for at filme i en hel dag.

- Vi ledte efter en location til at skyde nogle scener fra en landsby og en landsbyskole, som satte skuespillerne ind i nogle rammer fra midten af 1800-tallet, hvor en grønlandsk dreng kommer til Danmark for at gå i skole. Det var meget vanskeligt at bygge en hel kulisse op, og så faldt vi helt tilfældigt over Rytterskolen i Lille Heddinge, hvor det hele jo bare var intakt, og hvor vi bare kunne gå i gang med at filme, siger Dorthe Gad fra DRs historieafdeling, der producerer serien.

Corona har sat en stor begrænsning i rejseaktivitet, og under hvilke former, der skal filmes. Således var hele filmholdet, der dukkede op på Stevns lyntestet af en medbragt sygeplejerske. Det samme blev DAGBLADETs fotograf, da han dukkede op for at tage nogle billeder til denne reportage.

- Corona har forsinket processen. Specielt i forhold til, at vi ikke har kunnet rejse til Grønland i det omfang, vi har ønsket, siden vi startede på projektet sidste sommer, forklarer Dorthe Gad over for avisen.

Desuden er instruktøren grønlænder og bor i Grønland.

Optagelserne i Lille Heddinge gik rigtig godt, og hele serien skulle gerne blive et godt fundament at debattere forholdet mellem Danmark og Grønland ud fra.

- Der er jo nok noget delte meninger om, hvad det har betydet alt efter om man kommer fra Danmark eller Grønland. Og jeg synes bare det er så dejligt at se og høre, at unge grønlændere og danskere har en helt anden tilgang til spørgsmålet end den ældre generation, lyder det fra DR-producenten.

I Grønland er der ikke den store lyst til at »fejre« 300 år gamle fælles historie fra officielt hold. Man kan acceptere at markere det ved forskellige arrangementer.

Adskilt af havet Grønland og Danmark er adskilt af flere tusinde kilometer Atlanterhav - og alligevel har de to lande hørt sammen i 300 år. Hans Egedes ankomst blev ikke bare startskuddet på et møde mellem vidt forskellige folkeslag og kulturer, men også begyndelsen på koloniseringen af Grønland.

-300-året for Grønlands og Danmarks fælles historie falder sammen med en aktuel debat om de to landes relation og fremtidige tilhørsforhold. Det er derfor en enestående anledning til at se nærmere på, hvordan de to lande blev en del af hinandens historier, og hvordan forholdet har udviklet sig og påvirket samfund, kulturer og mennesker gennem tiden. DR ønsker at brede historien ud, så både grønlændere og danskere på tværs af generationer får nærmere indsigt i de to landes fælles fortid og nutid, siger DRs direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen.

Blikke på historien Den grønlandsk-danske historie er en kompleks fortælling og indeholder både svære og følsomme temaer.

- Det er derfor vores ambition, at vi ved at inddrage både grønlandske og danske eksperter, et omfattende kildemateriale, værter med en grønlandsk og en dansk baggrund og historiske personligheder kan bidrage med flere nuancer og nye perspektiver på historien, siger Henrik Bo Nielsen.

Kendte værter I serien kommer man ud på en fascinerende opdagelsesrejse i fodsporene på de vigtige begivenheder og mange af de personligheder, der har haft betydning for og formet den grønlandsk-danske historie. Seerne bliver guidet af skuespillerne og værterne Nukâka Coster-Waldau og Lars Mikkelsen.

To værter der har hvert sit udgangspunkt - et grønlandsk og et dansk - er et godt afsæt for denne fælles historie.

Serien bringer os tæt på de skelsættende begivenheder - fra det første, afgørende møde mellem de to kulturer og frem til kampen for selvbestemmelse.

Fjerde gang Den dramadokumentariske serie om Grønlands og Danmarks fælles historie er den fjerde i rækken af stort anlagte DR-serier, der med moderne historieformidling på TV, bidrager til fortællingen om, hvem vi er som land og som folk.

De fire programmer er af hver en times varighed og skal sendes til efteråret. Det bliver klokken 20 søndag aften på DR1. Serien produceres af DR's historieafdeling som også stod bag de populære og lærerige Grænseland, Frederik IX og Historien om Danmark.