Se billedserie Beachvolley på stranden i Rødvig var en del af festlighederne, da Rødvig G&I og Limelight Boardsport Club havde inviteret alle til Street og Beach Party.

Billeder: Fest på havn og strand og en OL-finale på det hvide lærred

Stevns - 09. august 2021 kl. 14:47 Af Tekst og foto: Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Strand og havn er et naturligt samlingspunkt, når vejret er godt. Således også når alle, som i lørdags, var indbudt til fest med to lokale foreninger som tovholdere. Street og Beach Party tiltrak børn, voksne. Solen var med samt enkelte regnbyger under OL-finalen i håndbold.

Sol og sommer er strand. Sol og sommer er street. Sol og sommer er en fest. Street- og Beach Party på fiskerihavnen og stranden i Rødvig var det hele.

Solen var æresgæst det meste af festdagen, men et par enkelte regnbyger blev det også til under OL-finalen i håndbold, der blev projekteret ud til festdeltagerne på et stort, hvidt lærred fra klokken 14.

Rødvig G&I og Limelight Boardsport Club var denne dag gået sammen i et samarbejde med DGI Storstrømmen og Stevns Kommune for at kunne invitere alle til nogle begivenhedsrige timer på den bagerste del af fiskerihavnen og på stranden.

På stranden var det således muligt at få sig en omgang beachvolley eller komme en tur ud på et såkaldt SUP-board, hvor man i oprejst stilling kunne padle sig rundt ved kystlinjen efter at have fået instruktioner fra Limelights engagerede instruktører.

Efter en morgen med regn kom solen frem mellem klokken ni og 10 lørdag formiddag, og den var med arrangørerne det meste af dagen - kun forstyrret af et par enkelte byger, som før omtalt.

Gang i den Bevægede man sig over på havneområdet fra stranden, så var der også gang i den. En udendørs hockeybane var det første som tiltrak sig opmærksomhed, og der gik ikke lang tid før flere af de fremmødte havde fået gang i stave og bolde, mens en instruktør fra Rødvig G&I havde et godt øje for, at alle fik mulighed for at være med.

Lidt længere nede af havnepladsen var der gang i både rulleskøjter, løbehjul og skateboards, mens der samtidig blev sparket på mål, hvor hastigheden på det affyrede skud kunne måles med en fartmåler bag netmaskerne.

En lille bod med popcorn og slush ice tiltrak hurtigt børnenes opmærksomhed, og de fremmødte forældre kunne dermed få brændt nogle lønkroner i den sidste weekend af skolernes sommerferie. En lidt større bod var også kørt i stilling. Hos Mad og Ro kunne sulten således blive stillet ved frokosttid med dertil hørende drikkevarer - og kage samt kaffe kunne købes og nydes sådan lidt ind imellem.

Hurtig på aftrækkeren Undertegnede mødte op omkring 10.45 og mødte et par aktive foreningsformænd i hopla, mens de fremmødte børn og voksne hyggede sig.

- Så mangler der vel bare en storskærm, så folk ikke går hjem klokken 14, når håndboldherrerne skal spille OL-finale?, kom den udsendte fra DAGBLADET for skade at sige i en henkastet bemærkning. til formand Ralf B. Hansen fra Rødvig G&I

Sådan noget skal man dog ikke sige to gange til den initiativrige formand. I løbet af de næste par timer fik han således arrangeret en pc, en projekter samt et lærred - og vupti pludselig var der »storskærms-arrangement« med håndbold på havnen, så det var muligt at følge den lokale helt: Lasse Svans bestræbelser på at få sin anden OL-guldmedalje i hus.

Regn i Rødvig og Tokyo Samtidig med, at det trak op til OL-finale, trak de sorte skyer også op. Både på havnen i Rødvig og hen over håndboldherrerne på banen i Tokyo. Skyerne blev også til byger: Byger af regn i Rødvig og byger af franske mål i Tokyo.

Til sidst klarede det dog op: Solen skinnede på ny i Rødvig og danskerne var lige ved at lykkedes med et comeback på håndboldbanen i Tokyo. Og selvom det kun blev til et lige-ved-og-næsten ved OL, så kan både de danske håndboldherrer og arrangørerne af Street og Beach Party i Rødvig i den grad være deres indsats bekendt.

