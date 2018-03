Billeder: Fanget i et jerngreb af isen

Det er meget muligt, at der ikke er sne af betydning i Strøby Egede, men til gengæld er der masser af is. De seneste dages hårde vind fra øst kombineret med hårde kuldegrader har gjort det til en kold fornøjelse at færdes langs kysten ud for kystbyen.

Alligevel vovede naturfotograf Elmer Madsen sig torsdag ud med sit kamera i hånden. Han beretter om et sjældent syn: Isen strækker sig langt ud i Køge Bugt, og vinterbaderne har hårde tider, for badebroen er overiset og farlig at færdes på.

Hvis man vil nå at nyde det spektakulære syn af is i Køge Bugt - eller hvis man bare synes, at kulden er ved at blive for meget - så er det godt at vide, at alting får en ende. Efter weekenden lover meteorologerne svagere vind, og der er ligefrem mulighed for plusgrader om dagen - og så smelter isen.