På dette dronebillede ses tydeligt, hvor langt havisen søndag strakte sig ud i Køge Bugt - her set fra luften over Odden ved Strøby Egede.

Billeder: En weekend på is

Stevns - 15. februar 2021 kl. 13:13 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Januar og den forløbne del af februar vil først og fremmest blive husket som den lange vinter med en hård nedlukning af samfundet, mens vi venter på vaccinerne, der skal sende coronasmitten hen, hvor peberet gror. Vi længes efter forår i mere end én forstand.

Men når det skal være, så har vi faktisk i snart mange weekender været tilsmilet af smukt vintervejr med mulighed for at komme ud i naturen og lade batterierne op. Det kulminerede i den forgangne weekend, der lagde ud med ekstreme kuldegrader og fortsatte med sol fra en blå himmel over et sneklædt landskab og ingen vind af betydning.

Hvilken gave til de mange, der længes efter skiferie under fremmede himmelstrøg, men som i år må blive hjemme for ikke at bære smitten over landegrænsen! Så kommer det ægte vintervejr da bare til os i stedet.

Rygtet om fimbulvinteren var løbet i forvejen. Mange havde svært ved at vente, til myndighederne gav grønt lys til at gå ud på tilfrosne søer, men i løbet af weekenden blev adgangen en del steder givet fri til stor jubel for skøjteløbere og andre, som vovede sig ud på en triptur.

På den lavbundede Køge Bugt strakte havisen sig sine steder op mod en kilometer ud fra kysten. Hist og pist sås meterhøje isskruninger og overisede sten - og inde på stranden var der lige så mennesker som på en varm sommerdag. De skulle alle ud at iagttage de polaragtige naturfænomen, som kun kan opleves på vores breddegrader med års mellemrum.

Men alting har en ende, og det får vintervejret også. Efter et snevejr, som i dag fejer hen over landet, følger regn og tøvejr - og næste weekend skal vi måske ud at gå i temperaturer, der godt kunne give antydningen af forårsfornemmelser.