Artiklen: Billeder: En smuk og sen solnedgang minder os alle om at lysere tider er på vej

Billeder: En smuk og sen solnedgang minder os alle om at lysere tider er på vej

Bogstaveligt talt har man næppe tænkt på det den seneste tid på grund af det blæsende og disede vejr. Men der er begyndt at ske meget med dagslængden - og lige nøjagtig i weekenden blev det meget synligt på grund af det smukke vejr med frost, vindstille og solskin.

Fra næsten ikke at kunne mærke nogen forskel fra dag til dag lige efter årets korteste dag den 21. december, oplever vi nu, at vi får næsten en halv times dagslys forærende for hver uge, der går.