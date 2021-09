Se billedserie Anette Mortensen og Peter Bennicke lagde henholdsvis et søpindsvin og en hajtand ned i fundamentet på Besøgscenter Stevns Klint. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: En hajtand og et søpindsvin med i fundamentet for Besøgscenter Stevns Klint Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: En hajtand og et søpindsvin med i fundamentet for Besøgscenter Stevns Klint

Stevns - 23. september 2021 kl. 14:43 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Lastbiler med betonblandere kørte hele onsdagen i pendulfart mellem destinationer i Herfølge og Næstved for at levere tonsvis af beton til det nye besøgscenters fundament, som blev støbt uden stop. 90 lastbilfulde skulle der til for at fylde beton nok på. Og borgmester Anette Mortensen var forbi for at markere dagen.

Tirsdag var en stor mærkedag for Stevns Klint Besøgscenter, da fundamentet til den 1600 kvadratmeter store bygning blev støbt. Det skete uden stop og i en arbejdsgang, hvor den ene lastbil med betonblanding efter den anden kørte til og fra det nedlagte kalkbrud i Boesdal.

Borgmester Anette Mortensen og amatørgeolog Peter Bennicke var også mødt op, da man nu for alvor kan se konturerne af den nye smukke bygning. Og da det var en mærkedag, blev der ved denne lejlighed indstøbt to fossiler i besøgscentrets fundament.

Delte opgaven Borgmesteren, der også er formand for fonden bag byggeriet af besøgscentret, lagde et af fossilerne ned i betonen, mens Peter Bennicke det andet.

Begge fossiler er fundet på Stevns Klint og er del af fortællingen om livets udvikling og meteornedslaget for 66 millioner år siden.

Beskytter besøgscenter Det ene fossil er et søpindsvin.

I gamle dage blev fossile søpindsvin kaldt for tordensten, fordi man troede, at søpindsvinene var forstenede lyn. Og hvis man samtidig tror på, at lyn kun slår ned én gang samme sted, så skulle besøgscentrets søpindsvin gerne give besøgscenteret god beskyttelse mod lynnedslag.

Det andet fossil, der nu er en del af besøgscentrets fundament, det er en hajtand.

Netop hajerne hører til blandt de dyr, der overlevede den store katastrofe for 66 millioner år siden, og de er med til at fortælle historien om overleverne.

Derfor er det indstøbte fossil en historie om, hvor heldige vi er at være her - og at det er et levedygtigt projekt, der står færdigt næste år.

Fundet ved Mandehoved De to fossiler er fundet af den lokale amatørgeolog Peter Bennicke som utrætteligt og med fantastiske resultater har fundet og frilagt fossiler fra kalk og kridt på Stevns Klint de sidste 25 år. Hans passion for at samle fossiler er stå stor, at han flyttede til Stevns for otte år siden.

Peter Bennicke har fundet begge fossiler ved Mandehoved.

- Så vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Peter for den store indsats for Stevns Klint og for donationen af de to fossiler, som nu støbes ind i fundamentet til Stevns Klint Besøgscenter, lyder det fra Steen Bonke Sørensen, der er direktør for Stevns Klint Besøgscenter.

- Hajen og søpindsvin har eksisteret i mere end 400 millioner år som skabninger. De er altså en succes. Hajen kan skifte tænder, når den trænger til fornyelse. Altså et symbol på fornyelse, styrke og succes. Så denne styrke skal ligge i fundamentet til det nye besøgscenter, og give det energi og inspiration fremover, sagde amatørgeologen, da han sammen med Anette Mortensen lagde de to fossiler ned i betonen.

Søpindsvinet for at give beskyttelse mod lynnedslag og hajtanden for at give styrke!

Man kommer ikke til at kunne se fossilerne, men når gæster fra næste sommer bydes velkommen til Stevns Klint Besøgscenter ved man, at de ligger i fundamentet under skranken i receptionen.

- De vil begge være med til at passe på Stevns Klint Besøgscenter, lyder det fra Steen Bonke Sørensen.

relaterede artikler

Sådan ser den nye struktur for Verdensarven ud 04. september 2021 kl. 10:13

Se billeder: Verdensarven bliver nu til en organiseret fortælling for folket 04. september 2021 kl. 05:55