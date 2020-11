Se billedserie Kæresteparret Jonas FJ og Anna Lumholdt var på tur sammen til Stevns for at sikre ørreder bedre gydebilkår i Ellebækken ved Taastrup. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: En hånd til ørred-bestanden fra entusiastiske bandemedlemmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: En hånd til ørred-bestanden fra entusiastiske bandemedlemmer

Stevns - 22. november 2020 kl. 09:05 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

40 tons sten og gydegrus, samt et sandfang er nu udlagt i Ellebækken, så ørreder får bedre betingelser. En gruppe, som kalder sig Den Sjællandkse Grusbande, har været i gang sammen med en repræsentant fra Stevns Kommune Ellebækken har i tørre perisoder ikke meget gennemstrømmende vand. Alligevel kan vandløbet opretholde en lille bestand af ørreder, og nu får de eftertragtede spisefisk bedre vilkår.

Ni entusiaster fra Den sjællandske Grusbande har sammen med en repræsentant fra Stevns Kommune været i gang med at restaurere en 850 meter lang strækning af det lille ørredvandløb, Ellebækken, der løber til Tryggevælde Å - lige uden for landsbyen Taastrup på Stevns.

Grusbanden er et samarbejde mellem foreningerne Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, og de er i samarbejde med lokale lodsejere, Stevns Kommune og foeningen PIV - Pionerer I Vandløbspleje gået ind i projektet, der nu gerne skulle skabe mere liv i vandløbet.

I hvert fald kan man konstatere, at der nu er udlagt tore mængder gydegrus og sten til sikring af brinken og sten til skjul for de små ørreder i vandløbet.

Inden da, havde Casper Aggerholm fra Stevns Kommune, en repræsentant fra Hededanmark og Rune Hylby, bandeleder i Den sjællandske Grusbande, sat hinanden stævne, hvor de sidste aftaler vedrørende projektet blev indgået med lodsejerne på den strækning, der skulle restaureres.

- Netop samarbejdet med de lokale landmænd er utrolig vigtigt og én af forudsætningerne for at kunne forbedre forholdene.

Det var HedeDanmark, der skulle stå for udlægning af gydegrus og levering af større sten til skjul og brinksikring, og det var Den sjællandske Grusbande, der skulle sørge for at lægge stenene i vandløbet og rette gydegruset til, så strækningen på sigt kan opnå en god økologisk tilstand, forklarer Rune Hylby fra Grusbanden, der også lavede en bestandsanalyse i vandløbet på to stationer ved hjælp af elektrofiskeri.

Han håbede, der var blot en lille smule yngel, der havde klaret sig igennem sommerens varme og tørke.

Desværre - det var der ikke.

På begge stationer kunne han konstatere, at der var næsten fisketomt. Der sås kun enkelte hundestejler.

- Desværre ingen ørreder, konstaterer Rune Hylby.

Bedre vilkår Det skulle projektet gerne lave om på, idet Den sjællandske Grusbande i samarbejde med de øvrige interessenter, vil sikre en større variation i vandløbet, og dermed også sikre, at der er flere dybe partier på projektstrækningen, hvor der tillige ligger enkelte helt naturlige gydebanker, hvor ørrederne i årevis har gydt om vinteren.

Med udlægning af store sten, vil bækken grave sig ned i de strømrender, der opstår mellem stenene og sikrer dermed, at der er små pytter med vand, hvor ørrederne kan stå om sommeren.

Samtidig blev der lagt ekstra gydegrus i vandløbet, og de frivillige håber dermed, at fremtiden ser lidt lysere ud for Ellebækken og for ørredbestanden.

Lodsejer med Lodsejeren var med under elektrofiskeriet, og han kunne fortælle nøjagtig, hvor den sidste rest af ørreder havde klumpet sig sammen i forsommeren inden tørken ramte Danmark og ikke mindst, Ellebækken.

Lodsejeren kunne også nøjagtig udpege sine dræn således, at gydebanker og skjulesten ikke kom til at ligge i vejen for trækket i drænene.

- Netop den slags samarbejde er aldeles afgørende for et godt projekt, lyder det fra Rune Hylby.

I lørdags strålende solen og i 11 graders varme stillede Grusbanden op med otte frivillige deltagere, foruden Casper Aggerholm og bandeleder, Rune Hylby, der havde taget initiativ til projektet for mere end et år siden.

Dermed var der 10 deltagere i alt, da Corona-restriktionerne jo har sat sine begrænsninger på deltagerantallet.

Efter tre og en halv time var det omfattende projekt færdigt.

- Jeg kan med glæde konstatere, at endnu et projekt var vel udført i år, fortæller Rune Hylby:

- Nu venter vi blot på, at ørrederne skal dukke op, og fyldestgøre det, vi har forberedt for dem.